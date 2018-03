Sea of Thieves : la bêta ouverte à tous ce week-end !

Oyé Matelots, dressez vos comptes XBox Live : "Sea of Thieves", le prochain jeu du studio Rare, passe enfin en bêta ouverte et ce jusqu'à lundi.

Souquez les artimuses !!!

Juste une petite goute !

est un jeu d'action qui vous propose de vous glisser dans la peau d'un vieux loup de mer alcoolisé. Accompagné par quelques compagnons, le joueur pourra ainsi naviguer et explorer un monde ouvert et chercher à s'enrichir à travers quêtes et batailles. Annoncée aujourd'hui par le studio Rare qui s'est vu confié le développement par Microsoft, le jeu pourra être téléchargé directement depuis le Microsoft Store ou le Xbox Store.Ouverte seulement pour le week-end, cette version de développement (bêta) est l'occasion de se faire un avis sur le titre dont la sortie officielle est prévue pour le 20 mars prochain. Un bon moyen de se dégourdir les voiles et d'apprécier le gameplay en participant à des campagnes en coopération ainsi que d'autres événements exclusifs.Il se murmure aussi que Clubic streamerait quelques parties sur sa chaîne Youtube ce soir.Attention la bêta n'est ouverte que jusqu'à dimanche à 11 heures !