PS4 Pro Leviathan Grey : un bundle collector God of War le 20 avril

Un bundle PS4 Pro collector pour God of War !

Modifié le 07/03/2018 à 17h18

Le 20 avril prochain, la PlayStation 4 accueillera l'une des exclusivités les plus attendues de sa ludothèque :. En effet, après divers épisodes sur PS2, PS3 et PSP, Kratos s'apprête à fouler de son pied divin la « nouvelle génération ». Un épisode très attendu bien sûr, qui emmènera Kratos et son fils dans les terres hostiles de Midgard.Une nouvelle orientation nordique pour la saga God of War, mais aussi un gameplay qui promet quelques changements par rapport à ce que l'on connait. Toujours est-il que Kratos bénéficiera évidemment d'un lancement évènement pour Sony, avec le jeu en version standard, mais aussi un bundle réunissant le jeu et la PS4 Pro.Pour l'occasion, il s'agira d'une PS4 Pro, entièrement redécorée à l'effigie de God of War, avec une représentation de la hache Leviathan, des motifs nordiques, sans oublier une manette DualShock 4 assortie. Le pack inclura également une version Blu-Ray de God of War. Un bundle annoncé au tarif de 469,99 euros sur les sites de vente en ligne. A noter que Sony proposera également un pack plus traditionnelle, incluant la PS4 Jet Black et le jeu, au prix de 349,99 euros.« Le studio Santa Monica Studio était extrêmement fier d'orner cette nouvelle PS4 Pro personnalisée d'une hache Leviathan ultra-détaillée. Nous avons passé un temps fou à faire de cette PS4 Pro un objet spécial que les fans chériront » déclare ainsi Shannon Studstill. Evidemment, God of War sera taillé pour tirer profit de la puissance de la PS4 Pro, avec un affichage 4K et la compatibilité HDR. A noter que les détenteurs d'une Smart TV Full HD pourront également profiter des bienfaits de la PS4 Pro grâce à la magie du multi-échantillonnage. Verdict prévu aux alentours du 20 avril donc pour ce nouveau God of War.