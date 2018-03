L'Histoire de Capcom : un livre collector chez Pix'n Love

Un ouvrage dédié aux fans de Capcom... mais pas seulement !



Le livre revient par exemple en détail sur l'excellent (mais très exigeant) Ghosts n' Goblins, d'abord paru sur Arcade puis sur NES



Vous avez joué à l'un de ces jeux Disney étant plus jeune ? C'était un jeu Capcom.



Histoire de fêter dignement ses 30 ans, Megaman a droit à une attention toute particulière tout au long de l'ouvrage.



Quelques exemplaires de Megaman sur NES/Famicom et GameBoy, l'occasion d'apprécier la différence de style entre les boxarts de chaque région.



Quelques-uns des hits proposés par Capcom dans les années 1980/1990 sur NES/Famicom, GameBoy et Super Nintendo

Que l'on soit joueur de la nouvelle génération ou que l'on ait été élevé au jeu vidéo dans les années 80/90,est un éditeur phare de la scène vidéoludique, à qui l'on doit quelques sagas historiques qui ont su traverser les années. Récemment, Capcom a notamment gâté les joueurs avec Resident Evil 7 (saga initiée en 1996), mais aussi Monster Hunter World (initiée en 2004), et on attend de pied ferme un certain Megaman 11 en fin d'année, dont le premier opus remonte à... 1987 ! Autant dire que des millions de joueurs ont pu voir s'afficher l'emblématique logo Capcom au lancement d'un jeu sur NES, Sega MegaDrive, Super Nintendo, PlayStation, Dreamcast...C'est donc en 1983 que naît(Cap-Com) au Japon. L'éditeur se fait rapidement remarquer sur la scène arcade, avec notamment Vulgus, Commando, Ghosts'n Goblins ou encore 1942. Ce dernier va également prendre la mesure de la puissance de la NES auprès du grand public, en portant ces titres arcade, mais aussi en développant de nouvelles licences, à commencer par Megaman en 1987. Capcom s'impose alors comme un éditeur phare de la scène vidéoludique, au point de devenir un véritable gage de qualité pour certains, et met au point d'autres séries à succès comme Final Fight ou encore Street Fighter.Des sagas dont l'âge dépasse aujourd'hui les 30 ans, l'occasion pour l'éditeur Pix'n Love de proposer un ouvrage officiel dédié à tous les amoureux de Capcom, et/ou à tous ceux qui souhaiteraient découvrir plus en détail cet éditeur incontournable du jeu vidéo. Comme l'indique son sous-titre,revient sur les dix premières années de Capcom, avec l'histoire de la société bien sûr, mais aussi un zoom sur l'intégralité de la ludothèque, de Vulgus à Megaman X sur Super Nintendo.Chaque jeu est détaillé avec soin, et on retrouve diverses images, artworks, archives et autres anecdotes particulièrement intéressantes sur ces grands jeux des années 1980/1990. L'occasion par exemple de revenir sur l'association de Capcom avec Disney, qui a permis de proposer des jeux de plateformes incontournables comme Aladdin (version Super Nintendo), La Bande à Picsou, Chip'n Dale, l'excellent Darkwing Duck ou encore la trilogie Magical Quest sur Super Nintendo.C'est simple : en feuilletant cet ouvrage, on retombe forcément sur un ou plusieurs souvenirs d'enfance. C'est aussi l'occasion de se rappeler que Capcom accompagne les joueurs depuis déjà très longtemps, à l'instar d'autres géants (comme Konami pour ne citer que lui), et que les hits des années 80/90 restent aujourd'hui encore gravés dans pas mal de mémoires.A noter que l'ouvrage accorde une place toute particulière à Megaman, qui vient d'entrer dans sa trentième année. Le petit robot bleu est ainsi présent sur la (superbe) couverture du livre, et on retrouve au fil des pages de nombreux clins d'oeil à cette saga indissociable de l'histoire de Capcom. Les différents opus NES, GameBoy ainsi que Megaman X sur Super Nintendo ont également droit à de nombreuses anecdotes. Autant dire que les fans de Megaman (et de Capcom en général) seront aux anges.D'autres sagas phares comme Street Fighter, Final Fight ou encore Ghosts'n Goblins ont également droit à un petit traitement de faveur. Le livre permet aussi de revenir sur quelques bijoux assez méconnus du grand public, tels que Mighty Final Fight sur Famicom, The Punisher sur CPS et MegaDrive sans oublier UN Squadron sur Super Nintendo, Willow ou encore Cadillac and Dinosaurs sur arcade.est disponible depuis la mi-février du côté de chez Pix'n Love (annoncé mais pas encore disponible chez Amazon ou Decitre , par exemple). Le livre est signé par divers auteurs à savoir, Florent Gorges, Mickaël Guarné, Raphaël Pezet, Guillaume Verdin, Marc Pétronille, Christophe Delpierre et Benjamin Peray.donc, qui fourmille d'anecdotes, d'informations et de visuels qui vous feront (re)plonger dans les années bénies 8/16 bits du jeu vidéo. A noter que les plusdu géant nippon craqueront peut-être pour l'édition collector, qui propose divers goodies en bonus.