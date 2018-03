Super Mario Odyssey : nouveau mode Chasse aux Ballons, nouveaux costumes...

Du nouveau contenu (gratuit) pour Super Mario Odyssey

Modifié le 01/03/2018 à 23h41

Bonne nouvelle pour les joueurs de(dont notre test complet est toujours disponible à cette adresse ) : il est maintenant possible de télécharger la toute nouvelle mise à jour du jeu. Une update gratuite, qui se charge de corriger deux ou trois imperfections, mais qui apporte surtout un peu de contenu supplémentaire. En effet, une fois la mise à jour installée, ceux qui ont terminé l'histoire principale pourront s'essayer à la chasse aux ballons de Luigi.Pour cela, il faut retourner dans les mondes déjà visités, et tenter de localiser ce cher Luigi. Le nouveau mode de jeu divisé en deux parties. En mode « cache-ballon », vous avez un temps limité pour cacher un ballon, idéalement le plus loin possible ou dans un endroit improbable ! En mode « trouve-ballon », vous disposez du même temps pour trouver les ballons cachés... par les joueurs du monde entier ! Au passage, quand vous jouez à la chasse aux ballons, l'ambiance change dans chaque pays : il est possible de voir de la pluie en journée à New Donk City ou encore un superbe coucher de soleil dans le désert d'Ifézèc. Sympa !Et ce n'est pas tout, puisque cette mise à jour permet également d'enrichir un peu plus la garde-robe de ce cher Mario, avec pas moins de trois nouveaux costumes disponibles en boutiques. On pourra ainsi habiller Mario en tenue de musicien, mais aussi lui faire porter une épaisse armure de chevalier, sans oublier une superbe tenue Sunshine, en hommage à Super Mario Sunshine paru sur Nintendo GameCube. Enfin, deux nouveaux filtres photo sont également de la partie : Pièce et Néon.Une excellente occasion de prolonger un peu le plaisir procuré par ce, d'autant plus que l'ensemble est (rappelons-le) totalement gratuit. Nintendo précise que d'autres tenus seront bientôt ajoutées. On espère évidemment que le groupe aura la bonne idée d'intégrer encore un peu de contenu solo dans les prochains mois, qui sait.