GTA Online : un bonus de 250 000 dollars offert aux joueurs

GTA Online : un bonus et un remboursement pour chaque GTA$ dépensé

Modifié le 19/02/2018 à 11h52

Bonne nouvelle pour tous les adeptes de! En effet, le département du Trésor de l'État de San Andreas a le plaisir de donner un nouveau coup de pouce à tous les citoyens, des dealers aux barons du crime, en passant par les gros bras et les caïds. De plus, ce dernier met en place un tout nouveau programme de remboursement national pour « dépenser sans compter » comme dirait l'autre, que ce soit dans des bureaux ou des sportives hybrides submersibles, comme la Stromberg.Pour cela, il suffit de se connecter àà n'importe quel moment entre avant le 26 février pour bénéficier d'un bonus de 250 000 GTA$. De plus, pour chaque GTA$ dépensé entre le 16 et le 26 février, vous serez remboursé de 10 % de sa valeur (dans la limite de 1 000 000 GTA$). Tous les bonus de 250 000 GTA$ et les remboursements seront directement crédités sur votre compte Maze Bank entre le 27 février et le 6 mars. Une belle preuve de générosité !Rappelons que GTA V cumule plus de 90 millions de ventes dans le monde, toutes versions/générations confondues. D'abord paru sur Xbox 360 et PS3, puis sur PC, le titre de Rockstar Games a également été porté (avec succès) sur PS4 et Xbox One, et ce dernier continue de caracoler en tête des meilleures ventes dans de nombreux pays. Evidemment, Rockstar Games va tout faire pour faire migrer un maximum de joueurs de GTA V vers son prochain titre, un certain, attendu (assez fermement d'ailleurs) le 26 octobre sur PS4 et Xbox One.