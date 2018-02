PlayStation Now : le prix passe (déjà !) de 16,99 à 14,99 euros par mois

Baisse de prix pour le PlayStation Now

Un nouvel habillage en bonus !

Modifié le 13/02/2018 à 17h00

A la toute fin du mois d'octobre 2017, Sony lançait en France son tant attendu service(ou PS Now). Déjà disponible depuis de longs mois sur d'autres marchés, le PS Now permet au joueur d'accéder à un catalogue d'environ 500 jeux issus des ludothèques PS3 et PS4, via une plateforme de streaming. A l'instar d'un Netflix, lenécessite donc une connexion réseau solide pour fonctionner pleinement, contrairement au Xbox Game Pass, le service de Microsoft, qui repose sur un système de téléchargement . Le PS Now est accessible depuis une PS4 bien sûr, mais aussi depuis un PC, ouvrant ainsi l'accès à de nombreuses exclusivités Sony (God of War, Uncharted...), à jouer directement sur sa machine sous Windows.À peine quatre mois après le lancement du service, Sony annonce officiellement la baisse du tarif de son PS Now. Proposé jusqu'ici au tarif de 16,99 euros/mois, le service de jeux envoit son abonnement mensuel ramené à 14,99 euros. Une excellente nouvelle pour les joueurs, sans compter que la période de gratuité de 7 jours pour tout nouvel abonnement est toujours de la partie. De cette manière, le nouvel abonnement peut tester librement sa connexion, et décider d'annuler son abonnement si le réseau est trop faible pour soutenir la charge.En plus de la baisse de prix du service, Sony annonce que lebénéficie dès à présent d'un tout nouvel habillage. Ce dernier permet de profiter d'une interface revisitée, plus claire, plus véloce, avec en prime un meilleur système de recommandations et un moteur de recherche plus précis.Enfin, le catalogue du PS Now a également été enrichi avec l'arrivée de nouveaux titres, dont Fallout New Vegas, Disgaea 5 Alliance of Vengeance ou encore Guilty Gear Xrd Revelator, signé Arc System Works, aux commandes du récent Dragon Ball FighterZ