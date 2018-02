Twitch : clap de fin pour le streaming en bikini (et autres tenues sexy)

Les joueurs priés d'être habillés comme s'ils étaient dans la rue

Une surveillance accrue du contenu et des commentaires

La plateforme a publié, le 8 février 2018 sur son blog officiel , les nouvelles règles d'utilisations ciblant certains commentaires offensants mais surtout, le contenu des diffusions.La principale évolution de Twitch concerne les tenues et les propos des diffuseurs : ils doivent, selon les nouvelles règles d'utilisation, être habillés avec des vêtements «». Il est évident que la cible principale de ce changement sont ici les joueurs portant des tenues sexy, des bikinis...Outre la nudité, déjà interdite sur la plateforme, les sous-vêtements et autres tenues ayant pour but d'attirer sexuellement les utilisateurs, sont donc bannis. Mais Twitch autorisera, par exemple, les bikinis lorsque la diffusion se fait depuis une plage (où cette tenue est autorisée).L'objectif de Twitch est de faire en sorte que la plateforme puisse être utilisée par tout le monde, y compris des jeunes ou des personnes aux croyances différentes. De fait, les profils des utilisateurs devront être modifiés pour ne pas faire appel à la sexualité, tout comme les angles des caméras ou encore les réactions des utilisateurs et des diffuseurs. Twitch interdira donc désormais tout ce qui relève du ressort du «».Mais ce n'est pas fini : après la prise de conscience du harcèlement sexuel avec le mouvement #MeToo, Twitch va renforcer sa surveillance concernant les commentaires haineux, le harcèlement ou encore les commentaires sexuels sur les chats.Twitch laisse encore une semaine aux diffuseurs et aux utilisateurs pour se conformer à ces nouvelles règles : le changement entrera en vigueur le 19 février 2018. Twitch demande aux diffuseurs de supprimer tout le contenu qui ne respecterait pas ces nouvelles règles et contactera certains d'entre eux, connus pour leur contenu désormais problématique, pour les prévenir des changements.