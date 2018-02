Nintendo Switch Online : la formule payante lancée en septembre 2018

Le Nintendo Switch Online pour la fin de l'année

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Nintendo a annoncé cette nuit que le service de jeune serait pas lancé avant septembre 2018. Rappelons que ce dernier nécessitera de s'acquitter d'un abonnement mensuel pour continuer de profiter de certains service en ligne de la console, et notamment le multijoueur online. Ainsi, à l'instar des PS4 et Xbox One qui proposent leur PS Plus et Xbox Live, la Nintendo Switch proposera elle aussi un système de jeu online payant. La fin d'une époque diront certains.A l'heure actuelle, le jeu online est totalement gratuit sur Nintendo Switch, et les joueurs peuvent donc librement s'adonner aux joies du multijoueur moderne sur Mario Kart 8 Deluxe ou encore Splatoon 2. A compter de septembre, il faudra donc accepter de payer un abonnement pour continuer à profiter de ces plaisirs à plusieurs. Côté tarifs, le Nintendo Switch Online sera facturé 3,99 euros/mois, ou 7,99 euros/trimestre, et 19,99 euros/an selon la formule choisie.Des tarifs nettement inférieurs à ceux pratiqués par Sony et Microsoft, mais il va sans dire que le service proposé par Nintendo sera moins complet que ceux de la concurrence. Nintendo a néanmoins annoncé que les abonnés se verront offrir certains jeux en guise de récompense. Pour l'heure, seuls Super Mario Bros 3, Balloon Fight et Dr Mario ont été annoncés. Ces grands classiques de l'ère Nintendo bénéficieront ainsi d'un mode en ligne.On espère évidemment que d'ici là, Nintendo aura pris le soin d'optimiser le mode online de sa Switch, et notamment le système de chat vocal. Bien sûr, la société pourrait également profiter de la fin d'année pour lancer un titre parfaitement taillé pour le multijoueur online, comme un nouveau Super Smash Bros par exemple, qui pourrait faire exploser les abonnements à Switch Online. Affaire à suivre donc.