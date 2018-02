Super Mario : une version mobile pour Mario Kart et un film par Illumination ?

Nintendo capitalise sur la Switch et sur le succès de Mario

Mario Kart sur smartphone et un film Super Mario

Modifié le 13/02/2018 à 17h38

A l'occasion d'une conférence avec les investisseurs, au cours de laquelle Nintendo a dévoilé les chiffres de vente de la Switch, la firme nippone a dévoilé deux nouveaux projets : un jeu mobile et un film.Mercredi 31 janvier 2018, Nintendo a dévoilé que les ventes de sa dernière console, la Switch, ont déjà dépassé les ventes de la Wii U... en un temps record. La Switch n'est en vente que depuis 10 mois et déjà 14,86 millions d'unités ont été écoulées... contre 13,56 millions de Wii U en 5 ans. Du côté des jeux, ce sont les deux nouveaux volets de la saga Mario qui ont dominé les ventes : plus de 9 millions de copies deont été écoulées dans le monde et 7,33 millions deLe fait que Mario soit au centre des deux meilleures ventes de la Switch permet à Nintendo d'être confiante sur ses deux nouveaux projets puisque c'est justement le plombier italien qui va en être le protagoniste.Le premier projet de Nintendo vise à conquérir encore plus de parts de marché des jeux mobiles, un secteur dans lequel le géant japonais est encore un novice. Après le succès de, Nintendo compte lancer une version desur smartphone. Elle est attendue en mars 2019 et s'appelleraLe second projet attendu par les fans de Super Mario est un film d'animation. Nintendo l'a confirmé et a annoncé que Shigeru Miyamoto, créateur historique du personnage de Mario, travaillerait avec le studio Illumination à qui l'on doit la série des. Aucune date n'est annoncée et Nintendo va surveiller de près le projet : il s'agira de la deuxième tentative d'adapter Super Mario sur grand écran après celle de 1993,, qui est restée dans les annales... en tant que gros nanar.