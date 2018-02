The C64 Mini : le Commodore 64 miniature disponible le 29 mars

Le Commodore 64 de retour en 2018 !

La vagueprend une ampleur toujours plus impressionnante, à tel point que Nintendo propose depuis 2016 des versions Mini de ses consoles d'antan, avec la NES et la Super Nintendo déjà disponibles. Atari a lui aussi annoncé un retour, sans oublier la MegaDrive Mini proposée par Retro Games depuis quelques semaines . Du côté de chez Koch Media, on a décidé de ressusciter un certain Commodore 64.En effet, avec, l'éditeur espère chatouiller la fibre nostalgique des, comme est parvenu à le faire (avec brio) le géant Nintendo. Concrètement, TheC64 Mini s'apparentera à une version miniature et modernisée du mythique ordinateur personnel lancé au début des années 1980. Cette édition 2018 tiendra dans la main, sera dotée de deux ports USB, ainsi que d'une sortie HDMI, pour envoyer un signal 720p dans votre Smart TV.Le concepteur Retro Games promet une réplique fidèle à l'original, avec en prime la possibilité de profiter des sensations visuelles de l'époque, via des filtres graphiques à activer (ou non). Au total,intègrera un total de 64 jeux préinstallés avec pèle-mêle Alleykat, Impossible Mission II, Paradroid, Speedball, Slayer, Rana Rama, Trailblazer... Bien sûr, chaque jeu dispose d'un slot de sauvegarde dédié.The C64 Mini sera disponible à compter du 29 mars 2018 en boutiques, au tarif de 79,99 euros. Reste à savoir maintenant si ce dernier déclenchera la même frénésie que les répliques de Nintendo...