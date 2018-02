PUBG passe la barre des 4 millions de joueurs sur Xbox One !

PUBG : 4 millions d'adeptes, et des PB en cadeau !

PUBG fait partie des jeux "Xbox One X Enhanced", soit ceux qui tirent profit de la puissance de la Xbox One X

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Lancée courant décembre dans le cadre du programme, la version console du très populaireest (pour l'heure) une exclusivité Xbox One. Du côté de chez Microsoft, on ne cesse de mettre le jeu en avant, avec notamment la Xbox One X, ainsi que diverses opérations visant à rappeler que seule la console maison permet de profiter de ce titre décidément très convoité.Depuis son lancement, PUBG a déjà reçu six mises à jour, visant à optimiser progressivement l'expérience de jeu et chasser les bugs qui persistent. Récemment, Microsoft a annoncé que le jeu venait tout juste de dépasser le cap des 4 millions de joueurs sur Xbox One !Afin de fêter cela comme il se doit et de récompenser la communauté pour son soutien, Microsoft a décidé d'offrir à tous les joueurs pas moins de 30 000 Battle Points permettant d'acquérir des coffres cosmétiques dans le jeu. Ainsi, toute personne qui possède ou achète PUBG sur Xbox One et qui crée un personnage avant le 31 janvier à 9 heures recevra ce bonus. Les points bonus apparaîtront directement dans le total de BP du joueur (situé juste sous le) après le 1er février 2018 à 9 heures.Au passage, Microsoft annonce que PUBG est le jeu le plus offert du Microsoft Store depuis le lancement de cette fonctionnalité en décembre. Ceux qui hésitent encore à sauter le pas ont donc quelques heures encore pour pouvoir prétendre à ce bonus de 30 000 BP, et partir à la conquête du