Et si Microsoft rachetait EA ?

Sony bat Microsoft en termes d'exclusivités

Si Microsoft rachetait EA Games, ça rebattrait les cartes de la partie

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Le site Polygon a interrogé, le 29 janvier 2018, quatre analystes et tous semblent estimer la nécessité, pour Microsoft, de prendre des mesures radicales afin de relancer la Xbox.Depuis l'entrée de Microsoft dans le marché des consoles de salon (marché jusqu'alors dominé par Nintendo et Sony), la guerre fait rage. Si Nintendo a toujours opté pour une stratégie différente et peut compter sur une base de fans inconditionnels ainsi que sur des licences uniques, issues du monde des jeux-vidéo japonais, Sony et Microsoft se battent pour avoir les meilleures exclusivités pour leurs plateformes.A ce petit jeu, Sony semble avantagé par rapport à Microsoft pour deux raisons : le développement de la Playstation est beaucoup plus central pour Sony que ne l'est la Xbox pour Microsoft et, surtout, il y a 73 millions de Playstation 4 dans les salons du monde entier contre 35 millions de Xbox One. Avec une telle différence de chiffres, il est clairement plus facile pour Sony de négocier des exclusivités avec les studios.Les analystes interrogés par Polygon sont tous d'accord sur le fait que Microsoft doit prendre des mesures pour ne pas perdre la guerre des consoles contre Sony, et c'est là qu'intervient la dernière rumeur de rachat. Des sources proches de Microsoft auraient confié à Polygon que le géant de Redmond aurait dans son collimateur plusieurs géants de l'industrie des jeux-vidéo.Valve ou encore PUBG Corp pourraient être intéressants pour Microsoft, mais ce serait surtout Electronics Arts qui l'intéresserait. Rien n'a été confirmé par Microsoft et on ne sait pas si EA a l'intention de se vendre, mais il est clair que Microsoft dispose de suffisamment d'argent pour ce rachat : EA est valorisée 36,23 milliards de dollars en Bourse tandis que le trésor de guerre de Microsoft est estimé à plus de 130 milliards de dollars.Sans compter que EA a connu quelques déboires, dernièrement : outre la déception des joueurs concernant le quatrième volet de la saga, le studio a été vivement critiqué pour la gestion des loot box dans, qui ont été accusées d'être une forme de jeu de hasard.