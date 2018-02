Gran Turismo Sport : un nouveau circuit (Monza)... et un nouveau Gran Turismo !

Du nouveau pour GT Sport !

Un nouveau Gran Turismo en chantier ?

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

En effet, depuis la fin de la semaine dernière, le détenteur de(dont notre test complet est disponible ici ) peut sereinement télécharger la nouvelle mise à jour 1.11 du jeu signél. Une mise à jour évidemment gratuite, affichant un peu moins de 4 Go sur la balance, qui va apporter de nouveaux contenus pour le jeu. Dans un premier temps, la mise à jour permet de profiter de quatre nouveaux défis, répartis sur les différentes sections du mode solo GT League. On retrouve ainsi la Festa Cavallino, le challenge F150 Raptor, le Meeting J-Sport et une course d'endurance GT3.A cela s'ajoute également un tout nouveau circuit : Monza. En effet, ce temple de la vitesse est enfin disponible dans Gran Turismo Sport , avec la possibilité d'évoluer sur le circuit avec ou sans chicane. Le tracé de Lago Maggiore bénéficie lui aussi de nouvelles variantes. Enfin, la mise à jour 1.11 se charge aussi de rajouter pas moins de dix nouveaux bolides. On retrouve ainsi les Toyota Supra RZ, 2000GT et FT-1, la Jaguar XJ13, la McLaren F1, les Ferrari 512 BB et 330 P4, l'indémodable Ford GT, la Lamborghini Diablo GT, sans oublier cette bonne vieille Dodge Viper GTS. Rappelons qu'il ne s'agit pas ici d'un DLC, mais bien d'une mise à jour totalement gratuite.Du côté de chez Kazunori Yamauchi, le créateur de Gran Turismo, on prend évidemment le soin de peaufiner toujours un peu plus ce GT Sport lancé en fin d'année dernière. Toutefois, ce dernier a confié au site japonaisêtre déjà en train de travailler... sur le prochain Gran Turismo !On imagine ainsi que le développement de Gran Turismo 7 est d'ores et déjà en cours, ce qui n'empêchera pas GT Sport de recevoir du nouveau contenu dans les prochains mois. A noter que le créateur de la saga Gran Turismo revient également sur Tourist Trophy (paru sur PS2), confirmant qu'aucune suite n'est en préparation. Toutefois, il semble que l'arrivée, dans un futur plus ou moins proche, de motos au sein de Gran Turismo ne soit pas à exclure...