Wild Guns Reloaded aussi sur Nintendo Switch

Wild Guns de retour chez Nintendo

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

En toute fin d'année 2016, les joueurs ont pu (re)découvrirsur PS4, une version modernisée du hit paru en 1994 sur Super Nintendo. Jeu d'arcade par excellence, Wild Guns proposait aux joueurs d'incarner Clint ou Annie, dans un titre mêlant allègrement cow-boy et science-fiction avec un total de six. La versionpermettait de profiter d'un nouvel habillage graphique, mais aussi de deux nouveaux personnages, et deux niveaux inédits. A noter queest proposé en version physique uniquement aux Etats-Unis.Après une adaptation PC, voilà que son éditeur,, annonce le portage du jeu sur Nintendo Switch. Cela sera l'occasion de retrouver l'opus Reloaded avec toutes ses nouveautés, et cette version bénéficiera en plus d'un nouveau mode Boss Rush, ainsi que d'un mode Débutant, avec des continues infinis. De cette manière, même les moins doués pourront aller jusqu'à la fin de ce titre assez exceptionnel. Evidemment, Nintendo Switch oblige, Wild Guns Reloaded sera jouable à deux via une paire de joy-con, et on pourra au total jouer jusqu'à 3 acolytes en simultané, sur grand écran comme sur l'écran de la console.Cela signera également le grand retour de Wild Guns sur une console Nintendo. On attend désormais de connaître la date de lancement de cette version Switch, en espérant bien sûr que Natsume Inc. ait la bonne idée de proposer le jeu en version cartouche.