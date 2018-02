God of War : l'épisode PS4 disponible le 20 avril !

Kratos est de retour !

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Bonne nouvelle pour tous les adorateurs de la saga, puisque Sony vient d'officialiser la date du nouvel opus. C'est donc le 20 avril prochain qu'il faudra avoir annulé ses rendez-vous, mis à jour sa console et chargé sa DualShock 4. Le nouveau(c'est son titre) arrivera donc sur PlayStation 4, et dévoilera enfin tous ses secrets.En effet, depuis son officialisation et malgré divers trailers, difficile de comprendre réellement la nouvelle orientation choisie par ce nouvel épisode. Selon Cory Barlog, en charge du développement, ce nouvel épisode affichera une durée de vie d'environ 30 heures de jeu, soit bien plus que la douzaine d'heures nécessaires pour venir à bout des opus précédent.Dans ce nouvel épisode, Kratos devra faire équipe avec son fils Atreus, et affronter le royaume de Midgard et ses dangers pour accomplir une quête des plus personnelles. Ce nouveau God of War permettra d'explorer un nouveau monde hostile peuplé de créatures terrifiantes tout droit issues de la mythologie nordique. Reste à savoir maintenant si ce God of War reprendra la formule des opus précédents, ou si les développeurs ont opté pour une toute nouvelle approche, quitte à dérouter quelques fans. Réponse le 20 avril donc.Côté disponibilité, ce God of War sera évidemment proposé au format standard et numérique. Il est d'ailleurs déjà possible de le pré-commander sur Amazon . Sony va également décliner son jeu en édition limitée, avec un boitier en métal noir, mais aussi en édition collector, laquelle sera livrée dans un imposant boitier, contenant notamment une figurine de Kratos et de son flls.