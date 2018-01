Nintendo Game Boy : une version Ultra au CES 2018, avec Hyperkin

La Game Boy de retour en 2018 !

Malgré une concurrence féroce, incarnée à l'époque par la GameGear de Sega ou encore la PC-Engine GT, la petite Game Boy de Nintendo, dotée d'une configuration inférieure à ses concurrentes, a su s'accaparer les faveurs du public, portée (entre autres) par la ludothèque Nintendo de l'époque. Une Game Boy qui s'est écoulée à plus de 118 millions d'exemplaires dans le monde, si l'on tient compte également des ventes de la déclinaison Color.Une console portable qui reste donc fermement ancrée dans le coeur de nombreux joueurs, qui pourront bientôt mettre la main sur une version Ultra. En effet, lors du CES de Las Vegas, c'est Hyperkin qui a présenté une nouvelle version de la console, avec l'. Une machine qui reprend d'ailleurs le look de la Game Boy Pocket, mais qui offre évidemment son lot de nouveautés.L'Ultra Game Boy se dotera ainsi d'un écran LCD rétroéclairé, avec la possibilité pour le joueur de faire varier l'intensité du rétroéclairage comme du contraste, et même de couper toute forme d'éclairage s'il le souhaite, histoire de retrouver les sensations d'antan. Exit le compartiment à piles, place ici à une batterie rechargeable qui offrira une autonomie d'environ 6 heures.Evidemment, l'autre bonne nouvelle, c'est la présence d'un port cartouche qui permettra d'accueillir tous les jeux d'époque. A vous donc les joies de Super Mario Land 2, de Castlevania Adventure, de Kirby's Dream Land, de Megaman II et autres Donkey Kong Land.Cette Ultra Game Boy signée Hyperkin devrait arriver sur le marché dans le courant de l'été. Côté tarif, il se murmure que cette version 2018 de la Game Boy pourrait être afficher à environ 100 dollars.