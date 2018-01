Xbox One : fin de partie (aussi) pour l'adaptateur Kinect

Microsoft oublie Kinect (pour de bon)

Modifié le 03/01/2018 à 16h47

En novembre 2010, Microsoft lançait Kinect (pouret), un tout nouveau capteur pour sa console Xbox 360, permettant de contrôler l'interface et de jouer sans même avoir à toucher la manette. Succès retentissant pour la caméra, puisque deux mois seulement après sa mise sur le marché, Microsoft annonçait 8 millions de ventes. Le 11 mars 2011, Kinect entrait même au Livre Guinness des Records en tant qu'«» avec plus de 10 millions d'unités vendues, soit une moyenne de 130 000 Kinect vendus chaque jour à travers le monde.Au fil des mois, les ventes de Kinect se sont essoufflées, mais Microsoft dégainait une toute nouvelle version de son capteur, avec le lancement de la Xbox One en 2013. Un Kinect alors promis à un avenir radieux, mais qui sombra très rapidement dans l'oubli, chez les joueurs comme chez Microsoft, le capteur ayant même tendance à diminuer les performances de la machine. A tel point que depuis sa Xbox One S, Microsoft ne propose plus le moindre port Kinect sur la console. C'est le cas également avec la toute récente Xbox One X Les consoles sont malgré tout compatibles avec Kinect, mais il faut pour cela acheter non seulement la caméra, mais également un adaptateur (vendu 40 euros) permettant de relier Kinect à sa console. Microsoft a mis fin à la production de son joujou high-tech il y a quelques mois. C'est donc fort logiquement que le géant américain officialise également aujourd'hui l'arrêt de la production de l'adaptateur dédié.Pour Microsoft :On entend déjà certaines mauvaises langues dire que Microsoft ferait bien également de se concentrer sur le lancement de nouveaux jeux Xbox One, et pas seulement d'accessoires...