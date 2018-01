Steam : découvrez le top 100 des ventes en 2017

Steam dresse son Top 100

Modifié le 03/01/2018 à 12h05

Steam, l'incontournable plateforme vidéoludique, dresse son bilan de l'année 2017 à peine écoulée, en dévoilant ses 100 meilleures ventes. A noter que le classement proposé par Steam est établi en fonction des revenus bruts sur l'année. Comme toujours, le classement est réparti en plusieurs groupes, à savoir Platine, Or, Argent et Bronze. Steam ne dresse pas de classement précis, impossible donc de savoir qui se classe réellement à la première place.... mais ledene fait pas de doutes.Dans la section Platine, on retrouve également d'autres titres très appréciés comme DOTA 2, Divinity Original Sin II ou encore l'increvable CounterStrike. Rocket League est évidemment de la partie, tout comme un autre dinosaure, GTA V, sans oublier The Witcher III, H1Z1, ARK, mais aussi Ghost Recon Wildlands et Rainbow Six Siege, tous deux signés Ubisoft.Dans le carré Or, on retrouve là encore un total de 12 titres, avec une nouvelle doublette d'Ubisoft ( Assasin's Creed Origins que nous avons testé et For Honor), mais aussi Dark Souls 3, ARMA III, Civilization VI ou encore Total War Warhammer et le très bon Nier Automata.Dans la section Argent, on note la présence de l'excellentissime Resident Evil VII , mais aussi du très réussi Cuphead, également disponible sur Xbox One . La section Argent fait la part belle aux jeux très appréciés des joueurs PC comme XCOM 2, Path of Exile, Black Desert Online, FF XIV ou encore War Thunder.Enfin, la section Bronze permet de retrouver quelques très bons titres lancés en 2017, comme Prey ou Wolfenstein II , mais également des jeux plus anciens comme Left 4 Dead 2, Dying Light ou encore Les Sims 3. Evidemment, de nombreux jeux indépendants sont de la partie, avec notamment Stardew Valley, Terraria, The Binding of Isaac ou encore Hollow Knight.