Red Dead Redemption 2 : sortie prévue le 8 juin 2018 ?

Red Dead Redemption II disponible pour l'été 2018 ?

Modifié le 02/01/2018 à 11h45

Les amoureux de GTA V, qui continue encore et toujours d'être peaufiné par Rockstar Games, attendent impatiemment la sortie du prochain projet du célèbre studio :. Un temps attendu pour cette fin d'année 2017, le jeu sera finalement disponible dans le courant de l'année 2018. Un laps de temps qui permettra aux développeurs d'affiner ce titre très attendu, qui emmènera une nouvelle fois les joueurs au temps des cow-boys.Toutefois, si l'éditeur n'a pas annoncé la moindre date de disponibilité précise, c'est une boutique spécialisée qui a récemment mis la fiche du jeu à jour, en indiquant une date de sortie fixée au 8 juin 2018. Une sortie estivale qui parait tout à fait concevable, notamment quand on se rappelle que le premier opus a été lancé en mai 2010 sur la génération précédente. Un Red Dead Redemption moins populaire qu'une GTA évidemment, mais qui a néanmoins conquis environ 15 millions de joueurs à travers le monde.Rappelons que le premier Red Dead Redemption ramenait le joueur en 1911, à la fin de l'époque de la conquête de l'ouest, dans une ambiance de western crépusculaire. Le jeu mettait en scène John Marston, un hors-la-loi repenti, contraint de traquer sans relâche les membres de son ancien gang. Rendez-vous dans quelques mois donc pour découvrir la suite très attendue de Red Dead Redemption, qui sera disponible sur PS4 et Xbox One (et sûrement PC).