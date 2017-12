Nintendo Switch : pas de cartouche 64 Go avant 2019

Switch : pas de carte 64 Go avant 2019 annonce Nintendo

Au début du mois de décembre, Nintendo annonçait fièrement avoir écoulé pas moins de 10 millions de Switch dans le monde, neuf mois seulement après son lancement en boutiques. Une Nintendo Switch qui permet à Big N (et aux joueurs) d'oublier le triste épisode Wii U, et de renouer avec le succès, bien aidée par d'énormes blockbusters (Zelda : Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ...) mais aussi quelques petites perles de la scène indépendante.Une Nintendo Switch qui bénéficie néanmoins d'un espace de stockage interne de 32 Go seulement, soit une mémoire très (très) limitée, qui impose évidemment à de nombreux joueurs d'opter pour une carte microSD, que ces derniers soient friands de jeux dématérialisés... ou non. En effet, certains titres (LA Noire notamment) imposent le téléchargement d'une (imposante) mise à jour pour fonctionner, et donc la présence d'une carte microSD dans la console.Pour pallier ce souci, Nintendo avait promis aux développeurs de proposer dès 2018 des cartouches de jeu de 64 Go (contre seulement 32 Go à l'heure actuelle). Toutefois, le groupe évoque aujourd'hui des soucis techniques qui lui empêcheront de tenir ce délai, tablant désormais sur 2019 en ce qui concerne l'arrivée de ces nouvelles cartouches. Evidemment, on imagine que Nintendo pourrait également se décider à proposer un nouveau modèle de Switch, proposant une mémoire interne plus importante, ce qui permettrait aux joueurs de pouvoir télécharger mises à jour, DLC, jeux eShop et autres contenus additionnels, sans la moindre carte SD à ajouter. Reste à savoir maintenant ce qui sera disponible en premier : la carte de jeu 64 Go ou la Nintendo Switch à la mémoire gonflée ?