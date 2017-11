Loot boxes : la Belgique les considère comme des jeux de hasard

Le « pay-to-win » problématique

Interdiction, ou auto-régulation ?

Et n'oubliez pas le Black Friday :

Suivez nos promos mises à jour en temps réel !



Modifié le 22/11/2017 à 15h43

Et la conséquence logique pourrait être leur interdiction à terme. Une mauvaise nouvelle pour l'industrie du, qui intègre de plus en plus lesdans l'expérience de jeu.Toujours à l'affût de sources de revenus innovantes, les éditeurs de jeux vidéo avaient trouvé dans lesla nouvelle vache à lait. Ces caisses de butin aléatoire se présentent le plus souvent sous forme de coffres virtuels de récompense intégrés dans un jeu et que l'on peut ouvrir après achat par micro-transaction.Personne ne trouvait à redire quand il s'agissait de s'offrir des éléments connus à l'avance, comme desou des éléments de personnalisation de son avatar. Mais lesne vous permettent pas d'en connaître le contenu à l'avance. L'arrivée de cette logique dite «» dans certains blockbusters récents commeoua attiré l'attention du législateur belge, intrigué de leur fonctionnement.La Commission belge des Jeux de Hasard vient de rendre publiques ses conclusions. Selon elle, «la loot box». Une conclusion qui va dans le sens des inquiétudes exprimées en France par le sénateur Jérôme Durain, auteur d'une lettre ouverte adressée à l'Arjel, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, et au secrétaire d'Etat au Numérique Mounir Mahjoubi.Lesvont-elles être interdites ? C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement belge. Mais le processus, s'il aboutit, prendra du temps, car il devra être porté devant la Commission Européenne. Un bannissement desdans l'UE fait planer la menace d'amendes colossales sur les éditeurs de jeux vidéo. Une autre piste est possible. C'est d'ailleurs celle que préconise Jérôme Durain, celle d'une autorégulation rapide du secteur, ce qui selon lui «».