Animal Crossing Pocket Camp est déjà dispo' sur iOs et Android !

MAJ du 21 :

Il semblerait que chez Nintendo, on soit pressé... en effet, Animal Crossing Pocket Camp est déjà disponible, tant sur iOs que sur Android ! Vous pouvez donc dès maintenant télécharger le jeu.

Animal Crossing : disponibilité imminente sur iOS et Android

Modifié le 21/11/2017 à 15h40

Il y a quelques semaines, Nintendo officialisait l'arrivée de la saga Animal Crossing sur nos smartphones et tablettes. Pas de jaloux cette fois, le jeu sera disponible simultanément sous Android comme sous iOS, avec un titre proposé sous forme de. Le téléchargement du jeu sera totalement gratuit, et il sera possible, pour ceux qui le souhaitent, de procéder à des micro-transactions pour progresser plus rapidement. C'est la troisième (grosse) licence de Nintendo à migrer vers l'univers mobile, après Super Mario Run et Fire Emblem Heroes.Aujourd'hui, via Twitter, le compte officiel d'Isabelle a officialisé la date de sortie de cet, qui sera donc disponible au téléchargement à compter de ce mercredi 22 novembre. Une sortie mondiale pour ce titre particulièrement attendu, qui devrait permettre à Nintendo de compter quelques millions de téléchargements, en espérant bien sûr que les joueurs seront conquis par ce nouveau titre qui les mettra cette fois dans la peau d'un gestionnaire de camping.Le jeu disposera bien sûr de tout ce qui a fait le succès de la saga depuis sa première apparition sur Nintendo GameCube, avec de nombreuses missions secondaires comme la pêche ou encore la capture d'insectes, sans oublier la récoltes de matériaux pour faire de son camping l'endroit le plus accueillant de la planète.Alors, tenté ?