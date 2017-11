Star Wars Battlefront II : les micro-transactions supprimées (temporairement)

Le feuilleton Star Wars Battlefront II continue

Modifié le 17/11/2017 à 11h04

C'est aujourd'hui qu'est disponible en boutiques le très attendu, édité par le géant américain Electronic Arts. Une série dont le tout premier opus remonte à 2004, mais qui a été remis au goût du jour fin 2015 sur nos consoles nouvelle génération. Ce second épisode prend le soin cette fois de soigner sa section solo, en plus d'une vaste section multijoueur... mais avant même sa sortie, le jeu a fait l'objet d'une énorme polémique.En effet, fidèle à une (vilaine) mode grandissante,n'échappe pas aux fameuses «», ces boites accessibles durant le jeu, qui permettent de mettre la main sur différents bonus, le tout, sous l'égide du Dieu Hasard. Des bonus que l'on peut acquérir en dépensant la monnaie virtuelle acquise sur le champ de bataille, mais que l'on peut également s'offrir avec de la vraie monnaie. Dans le cas de ce Star Wars Battlefront II, cela peut créer un déséquilibrage flagrant lors des parties(les joueurs ayant payé étant très nettement avantagés avec du contenu plus puissant), mais le fait de payer n'implique pas forcément d'obtenir l'objet tant désiré, le système accordant une large place à la chance. Un système de «» qui tend à tirer le jeu vidéo vers le bas, et qui pourrait même s'avérer illégal dans certains pays... Au point que la Belgique enquête sur ce système de loot-box Avant même sa sortie, les joueurs ont ainsi largement hurlé au scandale sur les réseaux sociaux, si bien que Electronic Arts a rapidement décidé de revoir les tarifs à la baisse. Pas suffisant aux yeux des joueurs, qui ont massivement décidé de bouder le jeu, avec de nombreuses annulations de précommandes, des demandes de remboursement, des critiques (très) négatives... Selon certains calculs, il fallait ainsi jouer plus de 4500 heures au jeu pour déverrouiller tout le contenu, ou dépenser 2100 dollars... Dans la nuit, le groupe américain a annoncé avoir désactivé complètement la possibilité d'effectuer des achats, les fameuses « microtransactions » chez nous..» annonce ainsi DICE, développeur du jeu.. Une bonne nouvelle donc, mais le studio prend le soin de rajouter : « La possibilité d'acquérir des Crystals sera disponible prochainement, après avoir procédé à diverses modifications. » En d'autres termes, les achatsn'ont pas totalement disparu de Star Wars Battlefront II, et seront de retour dans un futur proche, mais la grogne des joueurs est néanmoins parvenue à faire plier (un peu) le géant Electronic Arts.Reste à savoir maintenant si cette polémique aura raison du succès commercial de ce, qui fait polémique depuis quelques semaines déjà, mais qui arrive seulement aujourd'hui en boutiques.