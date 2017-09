Nintendo NES Classic Mini : la production va reprendre en 2018

La NES Classic Mini de retour !

En fin d'année dernière, Nintendo lançait sa, une réplique à la fois miniature et moderne de la console 8 bits de notre enfance sur laquelle nous avons passé des heures pour The Legend of Zelda, Super Mario Bros 3, Megaman 2, Castlevania ou encore Double Dragon 2. Un lancement plutôt timide à l'époque, mais un succès retentissant pour cette mini NES, si bien que la console est très rapidement tombée en rupture de stocks. Quelques mois plus tard, en avril dernier, Nintendo annonçait la fin de la production de la machine, au grand dam des intéressés, alors destinés à payer le prix fort sur les sites de vente en ligne pour s'offrir la précieuse machine.Toutefois, Nintendo vient de confirmer que la production de la NES Classic Mini allait reprendre très prochainement. D'ici l'été 2018, la console sera de retour dans les rayons des boutiques spécialisées, et cela, en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. L'occasion idéale pour lesde mettre enfin la main sur la machine à son prix initial, soit une soixantaine d'euros. Selon toute vraisemblance, Nintendo devrait proposer une version identique à celle déjà disponible, mais qui sait si le groupe japonais ne profitera pas de l'occasion pour proposer une V2 avec de nouveaux jeux intégrés.En attendant, c'est la Super Nintendo qui sera de la fête en cette fin d'année 2018, avec le lancement fin septembre de la SNES Classic Mini. Il s'agit là encore d'une réplique miniature et moderne de la Super Nintendo, avec un total de 21 jeux intégrés. A noter que Nintendo va également lancer mi-octobre