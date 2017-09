Street Fighter II : une réédition sur Super Nintendo pour les 30 ans !

Street Fighter II de retour... sur Super Nintendo !

Une cartouche... inflammable ?

Modifié le 31/08/2017 à 10h52

Rappelez-vous, il y a environ 25 ans, vous découvrez sur Super Nintendo un jeu de combat extraordinaire, qui motivera nombre d'entre vous à essayer de reproduire en vain dans votre chambre (et dans le plus grand des secrets) deset autres. La légende veut que certains n'ont pas perdu espoir, et s'entraînent encore... Son nom :. En effet, le titre signéreste encore aujourd'hui dans les mémoires. Outre un cinquième épisode sur consoles nouvelle génération, on a pu redécouvrir récemment le jeu d'origine via une version remasterisée sur Nintendo Switch, dontPour célébrer les 30 ans de la saga, il est dès à présent possible de précommander une réédition du jeu, dans sa version d'origine. Il est ainsi possible de passer commande d'un Street Fighter II en version Super Nintendo (US), lequel sera livré dans une boite carton similaire à celle de l'époque, sans oublier une précieuse notice et quelques petits bonus. Le jeu sera parfaitement jouable sur votre Super Nintendo (version US), et cette réédition est limitée à seulement 5 500 exemplaires.A noter que le jeu sera proposé en deux versions, avec la possibilité de recevoir une cartouche de couleur rouge, soitou translucide, avec la version. Au total, 4 500 cartouches seront rouges, et 1 000 seulement seront proposées en vert translucide. Selon le revendeur iam8bit , ces cartouches seront envoyées de manière aléatoire, impossible donc pour l'acheteur de savoir à l'avance s'il recevra une version rouge ou verte de la cartouche. Il faudra tout de même s'acquitter d'une facture de 100 dollars pour mettre la main sur cette réédition.Si l'initiative de cette réédition est plutôt sympathique dans l'ensemble, elle reste pour certain une simple reproduction, qui plus est très chère. Le site du revendeur fait aussi état d'un avertissement assez étrange. On peut ainsi lire «». Une mention plutôt étonnante, même si selon, elle concerne davantage les Super NES dont l'état peut être variable, plutôt que la cartouche en elle-même. Au pire, on pourra toujours blâmer Dhalsim et sonpour la combustion spontanée de sa console...