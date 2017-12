Half-Life Episode Three : un ancien de Valve révèle le scénario

L'intrigue d'Episode Three révélée ?

Marc Laidlaw a quitté Valve il y a quelques mois, après 18 années de bons et loyaux services. Ce dernier a notamment œuvré sur Half Life 1, Half-Life 2 et les deux suites épisodiques de ce second opus. Il a récemment décidé de poster sur son site personnel un récit qui semble plus que jamais faire référence à ce que le joueur aurait du vivre dans l'Un récit baptisée « Epistle 3 », dont le succès a littéralement fait exploser le serveur du site de l'ancien employé Valve, la page étant indisponible encore à l'heure actuelle. Le récit se compose d'une lettre rédigée par un certain, et fait référence à quelques éléments comme un vaisseau baptisé « Hyperborea », sans oublier des aliens décrits comme des « Disparate ». Pour les fans, cela ne fait aucun doute, il s'agit bien d'un stratagème visant à masquer (mais pas tant que ça) les noms de Gordon Freeman, du Borealis ...Toutefois, à l'heure actuelle, impossible de savoir à quoi correspond réellement cette intrigue mise en ligne par Marc Laidlaw. Selon certains, il s'agit de celle d'Episode Three, pour d'autres, il s'agit simplement d'une ébauche de scénario parmi tant d'autres, ou simplement quelques idées couchées sur papier.Pour les intéressés,propose de découvrir une version « corrigée » de cette fameuse lettre, qui se charge de remplacer les noms fictifs de Marc Laidlaw par les appellations correctes de Half-Life. Une lettre à découvrir à cette adresse