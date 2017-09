La NEW 3DS XL édition Super Nintendo arrive en France !

Nintendo surfe sur les consoles vintage !

Une 3DS XL Super Nintendo connue au Japon sous le nom de 3DS LL Super Famicom

La NEW 3DS XL Super Nintendo enfin en France !

Modifié le 23/08/2017 à 16h43

Depuis la fin de l'année dernière, et même bien avant si on prend en compte la, Nintendo prend un malin plaisir à titiller la fibre nostalgique de ses (nombreux) fans. En effet, annoncée presque un peu timidement à l'été 2016, laa finalement été victime d'un succès sans précédent. La console était même introuvable en boutiques quelques heures à peine après sa mise en rayons. Cette console (faussement vintage) permet de retrouver 30 jeux préinstallés dans une réplique miniature de NES, à relier en HDMI à sa TV.C'est évidemment le jackpot pour Nintendo, et le géant nippon ne se privera pas pour proposer uneà la fin du mois de septembre (avec moins de jeux et un tarif plus élevé), et sans doute uneà la rentrée 2018. Laqui est déjàchez la majorité des revendeurs, et qui sera vraisemblablement (presque) impossible à trouver en boutiques le jour J.A l'occasion de la Gamescom 2017 , Nintendo France a confirmé via Twitter la disponibilité dans quelques semaines d'une! La console est disponible depuis un an au Japon, et cette version très rétro va débouler officiellement en Europe dès le 13 octobre prochain. Cette NEW 3DS XL standard sera habillée d'une toute nouvelle robe inspirée de la plastique de la console 16 bits de notre enfance/adolescence.La NEW 3DS XL sera livrée sans chargeur, et, contrairement à ce que certains se prenaient à imaginer, sans le moindre jeu Super Nintendo préinstallé. Concrètement, il s'agira d'une NEW 3DS XL « standard », mais dotée d'une robe grise qui reprend à l'identique les motifs de la Super Nintendo. Côté tarif, Nintendo cultive le mystère, mais la console devrait être proposée autour des 200 euros. Une version limitée qui sera proposée deux semaines seulement après la Super Nintendo Classic Mini. Malin Nintendo !