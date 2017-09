Gamescom 2017 : le trailer officiel de Destiny 2 se dévoile !

Un nouveau trailer pour Destiny 2

Modifié le 23/08/2017 à 10h42

Destiny vous a plu ? Dès le 6 septembre, il sera possible de jouer à Destiny 2 sur PS4 et Xbox One . Il faudra malheureusement attendre le 24 octobre pour ceux qui préfèrent jouer sur PC.En attendant ces dates, Activision a dévoilé hier un nouveau4 mondes dans lesquels vous livrerez bataille contre la Légion rouge, avec une campagne aux multiples activités mais aussi un mode multijoueur qui nécessitera une belle coopération entres joueurs. Jouez ainsi entre amis, par groupe de 3 ou de 6 pour défaire des bastions ou des raids. Bien entendu, un mode PvP () vous permettra aussi d'affronter les autres joueurs !Soyez patient : nous n'allons pas tarder à vous délivrer notre test de ce Destiny 2, qu'on espère être aussi sympa que le premier !