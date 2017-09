Microsoft dévoile Age of Empires 4 et une date pour Definitive Edition

Age of Empires Definitive Edition sortira le 19 octobre 2017

Age of Empires IV : une annonce qui ne dit pas grand-chose

Modifié le 22/08/2017 à 11h35

Il faudra attendre le mois d'octobre pour découvrir la version remasterisée d'Age of Empires :. Mais que les fans se réjouissent : il ne s'agira pas que d'une simple refonte graphique, même si ceux qui le veulent pourront jouer en 4K. Microsoft promet d'améliorer l'interface et les animations, de retravailler la bande-son avec un orchestre ou encore d'augmenter la limite de population.Rendez-vous est donc pris pour le 17 octobre 2017, pour cette exclusivité Windows 10 qui risque de faire envie aux fans.Mais Microsoft ne s'est pas contenté de cepour fêter en grande pompe l'anniversaire de la saga :a aussi été dévoilé, dans une bande annonce plutôt mystérieuse ... ou pauvre en informations, selon ce que vous préférez.On peut juste tirer de ces quelques images que le studio Relic Entertainment s'occupera du développement du jeu. Une information qui devrait ravir les fans du genre, puisque Relic a produit de nombreux RTS.Alors, tenté ? On vous propose de voter !