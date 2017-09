Microsoft dévoile une Xbox One X Project Scorpio Edition !

Microsoft ouvre (timidement) la Gamescom 2017

En amont de la Gamescom 2017, qui ouvre ses portes dès demain du côté de Cologne en Allemagne, Microsoft a décidé d'ouvrir les festivités avec une conférence diffusée hier soir sur le web. Celle-ci n'a pas forcément été passionnante niveau annonces, puisque le géant américain s'est globalement contenté de rediffuser desde jeux déjà présentés il y a quelques semaines à l'E3. Toutefois, si les révélationsont été on ne peut plus timides, Microsoft a néanmoins confirmé deux « nouvelles » consoles à venir.Dans un premier temps, le géant américain a évidemment tenu à revenir sur la licence Minecraft, avec l'officialisation d'unedédiée (1 To de disque dur), qui reprend l'esthétique si particulière du jeu, mais qui bénéficie aussi de sonorités propres à Minecraft en plus du jeu lui-même bien sûr. Une manette spécifique sera aussi incluse dans le, et une manette secondaire sera vendue séparément (à 69,99 euros), histoire d'assouvir comme il se doit toute la passion du fan de Minecraft.Parallèllement, Microsoft a bien sûr tenu à revenir sur sa Xbox One X, en officialisant une version. Cette dernière permettra de retrouver l'inscriptionsur la console bien sûr, mais aussi sur la manette, ce qui accentue le côté collector de la machine. Rappelons en effet que le nom de code de la Xbox One X était « Project Scorpio ». Au passage, Microsoft confirme que la console sera livrée de série avec un support vertical, et que la console disposera d'une connectique identique à la Xbox One S pour faciliter la transition dans votre salon. Une édition qui rappelle la versionde la Xbox One en son temps.Labénéficiera en prime d'un packaging rappelant clairement celui de la toute première Xbox. Une coïncidence ? Evidemment non, puisque les jeux Xbox de première génération seront rétrocompatibles d'ici la fin de l'année sur Xbox One. Cette édition collector sera disponible dès le lancement de la Xbox One X, le 7 novembre prochain, au prix de 499 euros, et les précommandes sont ouvertes dès à présent.