Vu sur Imgur : Skywanderers, le jeu pour faire un voyage spatial !

Skywanderers, repéré par la rédac' sur Imgur

Construction et voyage spatial au programme de ce jeu PC

Modifié le 21/07/2017 à 12h06

Généralement, les articles ou jeux qui font lesur Imgur bénéficient d'une très belle visibilité. Il faut dire que lesn'hésitent pas à encourager les projets qui leur semblent intéressant... et cela semble être le cas deC'est donc en parcourant la(c'est à dire, la page d'accueil du site) que l'équipe est tombée sur le projet de François Duret, aussi connu sous le nom de. Et nous avons rapidement compris pourquoi il avait réussi à faire leet à convaincre la communauté plutôt sélective de Imgur !Le pitch est simple : vous construisez votre propre vaisseau avec des briques (un peu commeou), puis vous pouvez voyager et découvrir des galaxies encore sauvages. Aux airs de MMO, ce jeu vous permettra de rencontrer des extraterrestres, de devenir un marchand ou de vous frotter à des guerres spatiales d'ampleur.Mais attention : le jeu n'en est qu'à la pré-alpha. Certaines des fonctionnalités précédemment citées ne seront rajoutées qu'au fur et à mesure du temps. La bonne nouvelle ? Un Kickstarter est prévu, pour celles et ceux qui aimeraient soutenir le projet.On vous laisse maintenant la parole sur ce projet, tant dans ce sondage que dans les commentaires !