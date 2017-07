Une Nintendo 64 Mini dans les cartons de Big-N ?

La Nintendo 64 : une console historique

Une N64 Mini teasée par un dépôt de marque

Modifié le 21/07/2017 à 11h14

Si vous pensiez que Nintendo allait s'arrêter en si bon chemin vous vous mettiez le doigt dans l'oeil. Fort des ventes de la NES et des ventes prévues de la SNES, ce serait au tour de la Nintendo 64 d'être rebootée.La Nintendo 64, ou N64, est sortie en 1997 en France, plus d'un an après sa sortie au Japon. Avec 32,93 millions d'unités vendues dans le monde, elle a marqué toute la génération Y ainsi qu'une partie de la génération X puisque la production a cessé en 2003. Avec elle sont arrivés des jeux mythiques commeou encoreissu de la franchise James Bond.La Nintendo 64 était directement en compétition avec la PlayStation 1 sortie quelques années plus tôt. Là où la Playstation utilisait déjà des CD-Roms, la N64 avait opté pour les cartouches, marque de fabrique du constructeur japonais qu'il utilise encore maintenant pour ses consoles portables. Mais Nintendo n'a pas convaincu : Sony remportera la manche et deviendra le numéro 1 des consoles de salon.Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que Nintendo ne ressorte cette console : sur le forum NeoGAF un utilisateur a découvert que Nintendo a déposé un logo très particulier : une version stylisée de la manette de la Nintendo 64. Le style de ce logo est très semblable à celui déposé pour la sortie de la NES Classic Mini.La SNES Classic Mini aussi se démarque par un logo de manette stylisé. On retrouve donc un schéma semblable. Mais il faudra attendre plus d'un an pour la voir apparaître sur les étals : Nintendo n'a rien officialisé et n'a donc donné aucune date de sortie. Peut-être pour la fin 2018 ?