Le PlayStation Now arrive (enfin !) en France annonce Sony

Un lancement pour la fin d'année ?

PS Now / Xbox Game Pass, même combat ?

Disponible depuis plus de deux ans du côté de chez l'oncle Sam, ainsi que sur divers autres territoires, le PS Now prépare enfin son arrivée en France. Sony France confirme en effet la disponibilité du service «» dans l'Hexagone, mais aussi en Allemagne et au Luxembourg. A l'heure actuelle, le service n'est donc toujours pas disponible, mais Sony propose une phase de bêta, histoire de tester tout cela en avance (sur PS4 uniquement), à condition de s'inscrire au plus vite à cette adresse Rappelons que le service PS Now permet de retrouver une bibliothèque de plusieurs centaines de jeux issus des catalogues PS3 et PS4. Le principe du PS Now est de souscrire à un abonnement mensuel (payant donc), permettant d'accéder en libre service à l'intégralité du catalogue, avec la possibilité de jouer depuis une PS4 bien sûr, mais aussi depuis un PC. En d'autres termes, les joueurs PC vont bientôt pouvoir profiter de plusieurs exclus PS3/PS4, sans même avoir à faire l'acquisition d'une console Sony. Evidemment, les jeux sont proposés dans leur intégralité (pas de démo ou de version tronquée donc), avec, en prime, la possibilité de débloquer des trophées, et de jouerbien sûr.Unqui propose plus de 500 titres disponibles (aux Etats-Unis), avec évidemment des titres exclusifs à l'univers PlayStation comme la saga des, mais aussi... Reste à savoir maintenant quand sera disponible officiellement ce PS Now sur les PS4 françaises.Cela ne vous aura pas échappé, mais Sony va lancer son service PS Now en France quelques mois après le Xbox Game Pass de Microsoft, disponible sur Xbox One depuis début juin. Les deux services proposent un service relativement similaire, à savoir offrir aux abonnés un catalogue de jeux relativement large, proposés en libre service, et jouable à volonté, tant que l'abonnement est valide évidemment. Toutefois, dans leur fonctionnement respectif, les deux services sont assez différents.D'un côte, le Xbox Game Pass impose de télécharger chaque jeu dans son intégralité sur le disque dur de la Xbox One avant de pouvoir être lancé. Cela nécessite, certes, un peu de temps pour le téléchargement, un peu (beaucoup) d'espace disque également, mais cela promet néanmoins un jeu constamment accessible, indépendamment de la qualité de la connexion web, et donc sans le moindre lag ou autre souci de connexion. Un service réservé exclusivement à la Xbox One toutefois, et donc indisponible sur Xbox 360 et sur PC.Du côté du PS Now, on a fait le pari du, avec un jeu qui ne viendra pas s'installer sur la PS4 ou sur le PC, mais qui sera joué grâce à la magie du. Cela permet un accès quasi-immédiat au jeu de son choix, mais cela impose aussi de disposer d'une connexion digne de ce nom pour supporter le flux. A titre de comparaison, on peut dire que le PS Now fonctionne exactement de la même manière qu'un Netflix, et permet, non pas de regarder des heures de séries, mais de jouer en illimité à un vaste catalogue de jeux PS3 et PS4, sur la dernière console de salon de Sony, mais aussi sur PC.