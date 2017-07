Nacon : une manette Revolution Pro Controller 2 pour PS4 cet été

Nacon Revolution Pro Controller 2 : une manette pour PS4

Modifié le 05/07/2017 à 15h13

En fin d'année dernière, Nacon lançait sa manette PS4 Revolution Pro Controller, un pad taillé pour les pros du gaming. Un lancement en grande pompe auquel s'était associé un certain Thor Björnsson, alias Ser Gregor Clegane (La Montagne) dans Game of Thrones, histoire de symboliser au mieux le côté « surpuissant » de cette nouvelle manette de jeu. Une manette lancée en boutiques en fin d'année 2016, au tarif de 109,99 euros.Aujourd'hui, le constructeur officialise la disponibilité cet été de la seconde version, baptisée en toute simplicité :. Une manette qui reste exclusive à l'écosystème PS4, dans la continuité de l'accord de licence signé avec Sony Interactive Entertainment Europe. Visiblement boosté par le succès de la première édition (avec 250 000 ventes depuis son lancement), Nacon a donc décidé de proposer une évolution de sa manette, offrant aux joueurs encore plus de possibilités, et un niveau de performance inédit.Pour cela, la nouvelle manette Revolution Pro Controller 2 va permettre une personnalisation complète des sticks analogiques, avec la possibilité de gérer notamment la zone morte ou encore la courbe de réponse. De son côté, la croix directionnelle peut être employée en 4 ou 8 directions, selon par exemple que l'on joue à un jeu de combat ou à un jeu de sport/plateformes. Pour son Revolution Pro Controller 2, Nacon annonce également une interface logicielle entièrement repensée, ainsi qu'une compatibilité du logiciel de personnalisation avec Mac OS X 10.11. Le constructeur promet également une compatibilité PC complète, avec en prime une nouvelle connexion filaire en USB Type-C.La manette Nacon Pro Revolution Controller 2 sera distribuée en France par Bigben Interactive, avec une disponibilité prévue dans le courant de l'été. A l'heure actuelle, le prix n'a pas été révélé, mais elle devrait (sauf surprise de dernière minute) être proposée à un tarif proche de sa grande soeur à sa sortie.