NintendoParis2017 : compte-rendu complet des jeux à attendre (ou pas)

Mario : on y a joué !

On a juste regardé Splatoon et Sonic !

On aurait aimé y jouer au #NintendoParis2017 !

Modifié le 04/07/2017 à 17h17

Fruit d'un partenariat inattendu entre Ubisoft et Nintendo,était bien de la partie lors de cet event post-E3 proposé par Nintendo à Paris. L'occasion pour nous de nous essayer pour la première fois à ce T-RPG plutôt original, évidemment bourré d'humour, et qui parvient assez brillamment à mélanger les deux univers. Un jeu qui propose également quelques phases d'exploration et des mini-jeux, mais il faudra être un minimum fan du genre "tactique" pour apprécier ce Mario à la sauce Lapins Crétins. Un titre attendu pour la toute fin du mois d'août, en exclusivité sur Nintendo Switch.Evidemment, le nouveauétait également de la partie, avec une démo permettant de s'essayer à deux niveaux bien distincts, à savoir le désert et la ville. Malgré quelques légères tares techniques (, textures, transparence...) ce nouveau Mario séduit le joueur en quelques secondes à peine, et c'est un vrai plaisir que de retrouver un Mario à la sauce 3D, à la manière d'unou d'un. Evidemment, Nintendo s'est bien gardé de nous montrer la totalité des possibilités offertes, mais ces quelques minutes passées en compagnie de Mario nous ont forcément séduits. On attend assez impatiemment la sortie du jeu à la fin du mois d'octobre, pour pouvoir jouer pleinement et librement à ce nouveau Super Mario... sans la moindre limite de temps; ô combien frustrante, comme c'était le cas pour cette démo !Même si la Switch occupait la majeure partie de cet, Nintendo avait mis au point un petit stand pour la Nintendo 3DS. L'occasion de découvrir le nouveau, ainsi que, tous deux... sur la nouvelle NEW 2DS XL. Le premier est undu RPG paru sur GameBoy Advance, avec évidemment quelques petites modifications bienvenues, et le second constitue la première incursion des Pikmin sur portable. Le niveau proposé faisait office de didacticiel, et s'avérait donc d'une simplicité enfantine. On a toutefois apprécié le rendu graphique, malgré une certaine sensation de lourdeur par moments, mais aussi la très bonne gestion des deux écrans de la machine, sans oublier ces fameux Pikmin, toujours aussi mignons, et simples à contrôler ici, via l'écran tactile de la console.est attendu pour le 28 juillet prochain, tandis qu'il faudra patienter jusqu'au 29 août pour (re)découvrirLe faible temps imparti, couplé à une foule assez dense, ne nous ont pas permis de nous essayer à tous les jeux présentés. Toutefois, nous avons pu jeter un oeil au futur, le prochain « gros » titre de la franchise, attendu pour la fin d'année. Un jeu qui mélange différentes formes de gameplay, avec un style en 3D moderne, et unplus rétro, le but étant encore et toujours de faire la nique à ce cher Dr Eggman (ou Robotnik). Un jeu qui risque toutefois de dérouter les fans de la saga, avec notamment un mode personnalisation étonnant et la présence d'armes, mais c'est surtout la section technique qui nous a laissé de marbre ici... Certes, il reste encore quelques mois à l'équipe pour peaufiner le jeu, mais, de ce que nous avons pu voir, il ne faut pas forcément s'attendre à un hit en puissance.Autre jeu présent, en nombre, sur l'événement Nintendo :. Après le carton du premier opus sur Wii U, Nintendo va lancer cette suite sur Switch le 21 juillet prochain. Un jeu évidemment très attendu par la communauté de fans, qui reprend le concept de peinture initié par le premier opus, avec la possibilité de jouer en local à 4 contre 4 ici. Le jeu propose également une section solo, mais aussi un mode multi permettant à 8 joueurs de s'affronter, via 8 Nintendo Switch reliées en local. Sympa ! Techniquement, l'ensemble ressemble à s'y méprendre à l'opus précédent, avec toujours ce style visuel assez unique et ce festival de couleurs à l'écran. Le jeu offrira évidemment plus d'armes, plus de décors, plus de modes de jeu... bref, plus de Splatoon. Les fans seront forcément ravis, et ceux qui sont passés à côté du premier opus risquent de découvrir ici un jeu terriblement fun et prenant. Avis aux amateurs donc.Présenté à huit clos, avec une démonstration en live de la part du staff Nintendo, Metroid Samus Returns était également de la partie . Rappelons qu'il s'agit ici dude la version GameBoy de 1991, avec une multitude de nouveautés côté gameplay et scénario, en plus bien sûr d'une refonte graphique intégrale. Un titre qui fait forcément très envie, pour peu que l'on apprécie la série, mais qu'il faudra évidemment juger sur le long terme, la démo étant, certes agréable à regarder, mais assez succincte finalement.Toujours dans le cadre de cette présentation privée, Nintendo a également fait la démonstration du prochain Yoshi sur Nintendo Switch , attendu pour 2018. Un opus qui n'est clairement pas finalisé, mais qui nous a néanmoins séduits par les nombreuses idées deajoutées çà et là. L'univers est toujours aussi mignon et coloré, et le jeu permettra également à deux joueurs d'évoluer en coopération, un aspect que Nintendo n'a pas montré durant l'événement, se contentant d'une démo solo, avec un niveau joué à l'endroit, et à l'envers.Nintendo proposait également d'autres titres à découvrir durant cet, avec notamment le prochainsur Nintendo Switch en version jouable, mais dont il était formellement interdit de prendre la moindre photo/vidéo. Sur Nintendo 3DS, l'atypiqueétait également au rendez-vous, tandis que sur Switch, on pouvait également tester, sans oublier, ou encore le nouveau, transfuge de la Wii U.