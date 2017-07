Des Joy-Con aux couleurs de la NES pour la Nintendo Switch

Des Joy-Con customisés pour les nostalgiques

Un prix exorbitant

Modifié le 04/07/2017 à 16h26

Mais le vintage est un luxe : il faudra débourser 200 euros pour ces Joy-Con customisés.Voici une nouvelle qui réjouira les nostalgiques de la NES, cette console de Nintendo sortie il y a 34 ans et qui a donné naissance à des jeux mythiques tels queet: l'accessoiriste peinture ColorWare sort des Joy-Con customisées pour Nintendo Switch aux couleurs de la NES.Tous les détails de la console sont là : les tonalités noires et grises, la police d'écriture de la NES, le rouge brillant des boutons...Mais pour s'offrir ce petit plaisir vintage, il faudra mettre la main au portefeuille : les Joy-Con coûtent 200 euros, soit près du double d'une manette classique. Un tarif qui n'a rien de surprenant au regard des pratiques commerciales de ColorWare. En effet, en mars 2017, l'entreprise avait sorti une édition vintage de l'iPhone 7 pour la modique somme de 1 889 dollars...Malgré ce prix exorbitant, l'opération de ColorWare devrait être un succès commercial. L'entreprise peut compter sur les excellentes ventes de la Nintendo Switch, qui semble bien partie pour battre tous les records de vente de consoles. Seulement trois mois après sa sortie, plus d'un million d'exemplaires ont été vendus... Rien qu'au Japon !