Sonic The Hedgehog : des sneakers officielles en édition limitée !

Un anniversaire fêté par SEGA !

Des sneakers Sonic de collection

Modifié le 03/07/2017 à 10h07

Le célèbre hérisson bleu Sonic, mascotte du groupe SEGA, a célébré tout récemment son 26è anniversaire. Côté jeux vidéo, SEGA a évidemment prévu de marquer le coup, et les fans de Sonic pourront retrouver tout d'abord le très rétro Sonic Mania dès le 15 août prochain, mais ils pourront également profiter d'un certain Sonic Forces, attendu en fin d'année, que nous avons pu approcher tout récemment lors de l'événement #NintendoParis2017.Toutefois, l'anniversaire de Sonic ne sera pas uniquement célébré sur nos consoles, et SEGA a décidé de lancer de nombreuses initiatives cette année autour de sa licence phare. On trouve ainsi des porte-clés, des t-shirts... mais également une paire de sneakers ! Des chaussures en édition limitée, visant à célébrer la carrière de ce bon vieux Sonic, mais également à être portées fièrement par son propriétaire, qui se prendra alors pour son héros fétiche. En effet, cette paire de sneakers imite évidemment le look des baskets portées par Sonic dans ses différentes aventures.Des sneakers proposées par le japonais Anippon, qui sont affichées au prix de 7 020 yens (environ 55 euros), auxquels il convient d'ajouter environ 60 euros de frais de port. Des baskets qui mélangent les coloris rouge et blanc si caractéristiques, disponibles dans toutes les tailles, et qui sont livrées dans un packaging assez stylé, qui plus est frappé du seau officiel SEGA. A l'arrière, on retrouve la mention Sonic the Hedgehog imprimée sur le talon. Bien sûr, on imagine que ces sneakers auront davantage tendance à être exhibées dans une collection, qu'à être portées aux pieds.Pour tous ceux qui souhaiteraient passer commande, cela se passe directement à cette adresse