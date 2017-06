PS Plus : Game of Thrones et Until Dawn gratuits en juillet !

PS Plus... c'est quoi déjà ?

Des jeux en téléchargement gratuit en juillet !

Modifié le 29/06/2017 à 09h51

Disponible depuis quelques années maintenant, le programmede Sony permet aux joueurs de profiter de très nombreux avantages, en plus de permettre le jeu en ligne sur PS4. Ainsi, les abonnés peuvent prétendre à l'accès anticipé à certains jeux, ainsi qu'à des offres promotionnelles exclusives, sans oublier un système de sauvegarde dans le Cloud, mais aussi (et surtout !) des jeux gratuits à télécharger chaque mois, sur PS4 bien sûr, mais aussi sur PS3 et PS Vita.En juillet, Sony proposera dès le 4 du mois sa sélection mensuelle de jeux gratuits, et force est d'admettre que le géant nippon a frappé assez fort. En effet, le programme PS Plus permettra de télécharger le très bon, un jeu d'horreur exclusif à la PS4, qui met en scène un groupe d'adolescents en proie à un(oui, un tueur en série) qui sème la panique. Un jeu qui permet d'incarner différents personnages, et qui s'adapte aux différents choix du joueur. On peut ainsi tenter de sauver tous les personnages si on le souhaite, avec évidemment différentes fins plus ou moins heureuses à découvrir. Un excellent titre, que beaucoup découvriront sans doute pour la première fois en juillet donc.Mais Sony a également pensé à s'adapter à l'actualité, puisque juillet verra également le retour sur HBO de la série, avec une saison 7 on ne peut plus attendue. Pour l'occasion, le programme PS Plus va permettre de télécharger gratuitement le jeu, un jeu basé sur la saga bien sûr, qui permet, à l'instar d'unou d'un, de faire évoluer l'intrigue en fonction des choix effectués par le joueur. Avec ce scénario original, le joueur prend le contrôle de la famille Forrester, noble maisonde Westeros, alliée des Stark. Une famille Forrester confrontée à un maelström de guerres sanglantes, vengeances et autres intrigues au moment où les royaumes du Nord commencent à se disloquer. Une parfaite occasion pour réviser ses bases, avant le lancement du premier épisode de la série TV mi-juillet (voir un avant-goût de la saison 7 de Game of Thrones ).Enfin, les joueurs pourront également télécharger, toujours sur PS4, tandis que les possesseurs de PS3 pourront profiter deet de. De leur côté, les détenteurs d'une PS Vita vont pouvoir télécharger gratuitement, ainsi que. Rappelons que les jeux téléchargés via le programme PS Plus restent constamment accessibles tant que l'abonnement est en cours, mais ne peuvent plus être lancés lorsque l'abonnement est résilié. Ils redeviennent évidemment jouables dès lors que le joueur se réabonne au service, même après plusieurs mois d'interruption.