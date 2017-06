Nintendo : la Super Nintendo Classic Mini le 29 septembre avec 21 jeux

Une réplique de la SNES

21 jeux pour la Super Nintendo Classic Mini !

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby's Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out

Yoshi's Island

Modifié le 27/06/2017 à 09h40

Il y a un peu moins d'un an, Nintendo lançait sa NES Classic Mini, une réplique à la fois miniature et moderne de sa mythique console 8 bits des années 80/90, contenant une trentaine de jeux intégrés. Malgré le côté ?fan service?, le succès fut on ne peut plus au rendez-vous, avec une NES Classic Mini qui tomba rapidement en rupture de stock et ce, jusqu'à l'annonce de la fin de sa production de la part de Nintendo, il y a quelque semaines. Evidemment, Nintendo a décidé de réitérer l'expérience en cette fin d'année 2017, en lançant laConformément aux insistantes rumeurs qui circulaient depuis quelques mois maintenant, Nintendo a donc officialisé aujourd'hui la sortie de sa console pour le 29 septembre prochain. Pas de révolution ici, il s'agira à nouveau de retrouver une réplique à la fois miniature et contemporaine de la console 16 bits de notre enfance, livrée avec deux manettes de jeux filaires. Evidemment, pas de RCA ni de RGB ici, mais une sortie HDMI, avec un câble qui sera livré, en plus du câble secteur pour l'alimentation.Plus petite que son aînée, et dotée d'un port cartouche factice, la console intégrera ici pas moins de 21 jeux dont Contra III, Final Fantasy III, Zelda : A Link to the Past, Secret of Mana, Super Castlevania IV, Super Mario Kart, Super Mario World, Starfox, Yoshi's Island, Super Punch-Out, Street Fighter II Turbo, F-Zero, Donkey Kong Country... Autant dire que, contrairement à la version 8 bits, Nintendo a décidé d'inclure ici le « best of »de sa console, même si quelques irréductibles trouveront forcément à redire concernant la ludothèque intégré. Mieux encore, la console proposera même un jeu totalement inédit, à savoir Starfox 2, qui n'a jamais vu le jour (officiellement) sur la Super Nintendo d'origine.Liste complète des jeux inclus dans la Super Nintendo Classic Mini :A l'instar de la NES Classic Mini, cette version 16 bits proposera évidemment une interface très accessible, avec en prime un système de sauvegarde on ne peut plus pratique. Au vu du succès de la NES Classic Mini, il est évident que cette version miniature de la Super Nintendo risque d'être très (très) rapidement en rupture de stocks. En d'autres termes, si vous êtes intéressés, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous ruer dès à présent sur les sites marchands proposant une précommande de la bête. Une console qui devrait être affichée au tarif d'environ 80 euros en boutiques, cette dernière étant listée à 79,99 dollars aux Etats-Unis. A noter que la console US reprendra évidemment le look si caractéristique de la Super NES américaine. Avis aux collectionneurs donc.