NintendoParis2017 : on a testé Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle

Un projet et un crossover mûrement réfléchis

Arrivée prévue fin août pour Mario + The Lapins Crétins

Modifié le 26/06/2017 à 18h04

A l'occasion du récent E3 2017 , Nintendo a officialisé en grande pompe la sortie prochaine d'un Tactical RPG réalisé en collaboration avec le français Ubisoft. Pour l'occasion, les deux géants du jeu vidéo ont décidé de faire se rencontrer deux licences emblématiques, à savoiret. Une rencontre pour le moins inattendue qui permettra aux joueurs de contrôler pas moins de huit héros, dont Mario, Luigi, Yoshi, la Princesse Peach, et ses bons vieux Lapins Crétins évidemment.Evidemment, pour ne pas empiéter sur le terrain de, ce crossover a choisi d'explorer un autre genre que la plateforme, avec un RPG Tactique et des combats au tour par tour. Pour la peine, Ubisoft a mis en place un système d'armes, avec plus de 250 possibilités, le joueur état évidemment libre de prendre tout son temps pour placer ses héros et déclencher leurs actions.Le jeu place tout ce beau monde au coeur même du Royaume Champignon, avec 4 environnements mythiques à explorer. Bien sûr, si le jeu reprend les éléments de la saga Mario, ces derniers sont emprunts de l'humour caractéristique des Lapins Crétins. Sur le terrain, cela se traduit par un jeu plutôt léché visuellement, avec des déplacements rapides et précis, et la possibilité de se mettre à couvert, derrière des éléments évidemment destructibles au fil des tirs ennemis.Bien sûr, le jeu réserve son lot de bonus et d'évolutions, avec des caractéristiques propres à chaque personnage. La Princesse Peach dispose par exemple d'un sort de Soin plutôt pratique pour régénérer les troupes. Si dans un premier temps, l'ensemble a de quoi dérouter (légèrement) le joueur, on se prend très vite au jeu, et on sent que le projet a été mûrement réfléchi chez les deux géants du jeu vidéo, pour éviter de lancer un jeu mal fini, ou simplement mal pensé.Evidemment, ceest un projet destiné exclusivement à la Nintendo Switch, avec la possibilité de jouer sur grand écran, mais aussi sur l'écran de la console, le jeu étant particulièrement ouvert aux sessions de jeu courtes. Enfin, le jeu est compatible NFC, pour déverrouiller de nouvelles fonctions via les figurines Amiibo. Un melting-pot plutôt réussi donc, dont on ne peut que saluer l'inspiration, qui devrait plaire à tous les férus de Mario et/ou des Lapins Crétins, à condition toutefois bien sûr, de ne pas être totalement hermétique au genre T-RPG. Le jeu est attendu dès le 29 août prochain en boutiques, sur Nintendo Switch donc.