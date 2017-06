NintendoParis2017 : on a approché le prochain Yoshi de la Nintendo Switch !

Un Yoshi recto verso au #NintendoParis !

Rendez-vous en 2018

Modifié le 26/06/2017 à 15h12

Présenté durant l'E3 à travers un spot de quelques minutes durant la vidéo Spotlight, le nouveau jeu de plateformeétait bien de la partie durant le récent. Une excellente nouvelle pour les joueurs présents sur place, qui ont toutefois du se contenter d'une session de jeu en live par les représentants de Nintendo. A l'instar deou, impossible de mettre la main sur les joy-con ici, mais force est d'admettre que cette session de jeu d'environ 15 minutes nous a terriblement séduits !En effet, ce nouveause veut évidemment un digne descendant de l'excellentissime, paru sur Wii U, et plus récemment sur 3DS. On y retrouve ici ce bon vieux Yoshi de laine, qui va toutefois évoluer dans un nouveau monde en carton, aux airs de diorama miniature, qui va ouvrir la porte à de nombreuses mécaniques de jeu inédites. Comme dans un, on retrouve ici de nombreuses zones secrètes, mais dans ce nouveau, il faudra constamment garder un oeil sur l'avant et l'arrière-plan, qui font partie intégrante duMieux encore, si chaque niveau propose un défilement horizontal de gauche à droite, il est possible de faire ce même niveau sous une perspective inversée. Il ne s'agira alors pas simplement de faire le niveau à l'envers, mais bien en évoluant en second plan, ce qui permettra de déverrouiller de nouveaux passages, de découvrir de nouveaux bonus... Evidemment, les actions effectuées dans un niveau recto, ont des incidences sur le même niveau verso, et vice-versa. Bref, un univers double face qui promet plein d'excellentes surprises. Pas de révolutions deen soi, mais toujours ces excellentes idées et ces mécaniques de gameplay qui font mouche, inexorablement.Pour cette démo en live, Nintendo n'a pas souhaité faire la démonstration du mode coopération du jeu, mais on sait déjà que cepermettra à deux joueurs d'évoluer simultanément pour débloquer de nouveaux passages et venir à bout des ennemis. Esthétiquement, le jeu affiche déjà untrès travaillé, avec toujours ce côté très "", caractéristique de la saga Yoshi. Certes, notre oeil expert a observé çà et là un petit ralentissement, un petit bug d'affichage, mais nul doute que tout cela sera corrigé pour la sortie du jeu.En effet, si globalement, ce nouveau Yoshi a su enthousiasmer son audience, le jeu (dont l'appellation définitive n'est toujours pas connue), n'est malheureusement pas attendu avant l'année 2018 sur nos Nintendo Switch. Autant dire que les développeurs ont encore de très longs mois devant eux pour peaufiner cette aventure qui risque clairement de faire parler d'elle à sa sortie. Un jeu résolument « feel good » donc, que l'on doit aux développeurs deet de. Un studio baptisé... Good-Feel, ça ne s'invente pas.