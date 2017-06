NintendoParis2017 : Metroid Samus Returns, un retour prometteur sur Nintendo 3DS

Le NintendoParis présente Metroid Samus Return !

Du contenu (et du collector) pour les fans de Metroid

Modifié le 26/06/2017 à 10h57

Officialisé en marge de la vidéo Spotlight diffusée par Nintendo durant le récent E3 2017 était bel et bien de la partie durant ce #NintendoParis2017. Toutefois, le prochain volet des aventures de la très populaire Samus Aran n'était pas présenté en version jouable, mais accessible uniquement dans le cadre d'une petite conférence, au même titre que le prochain Yoshi sur Nintendo Switch, et. Une présentation à laquelle Clubic a évidemment assistée, verre d'eau pétillante dans une main et muffindans l'autre.Si le jeu n'était pas jouable par les journalistes, influenceurs et blogueurs présents sur place,a néanmoins fait l'objet d'une démo en live, par un responsable de Nintendo. Un opus qui se veut un remake complet desur GameBoy (1991), avec cette volonté à la fois de la part de Nintendo de proposer un opus fidèle à l'original, mais aussi de proposer son lot de nouveautés, avec en prime cette ferme intention de raccrocher le wagon scénaristique des épisodes récents, et sans doute de faire une jonction avec le prochainLe but est toujours ici de percer le mystère de la planète SR388, et pour cela, Samus bénéficie d'une palette de mouvements renouvelée, avec évidemment la boule morphing, mais également la possibilité de s'accrocher à des rebords, et même de viser à 360°. Une esquive spéciale est également de la partie, et il s'agira toujours de fouiller les environs pour dénicher un maximum de bonus et autres power-ups. Nintendo promet avoir tout mis en oeuvre pour faire de cet opus un épisode idéal pour découvrir la franchise Metroid, mais aussi un excellent remake à redécouvrir pour tous les fans.La démonstration effectuée par Nintendo a duré une quinzaine de minutes tout au plus, pas suffisante bien sûr pour se forger le moindre avis définitif concernant ce Samus Returns, mais on ne peut qu'apprécier le travail effectué autour de cette franchise, avec un opus magnifiquement revisité, et qui devrait réserver son lot de clins d'oeil et de surprises à ses (nombreux) fans. A ceux-ci, Nintendo proposera également une version collector en boutiques, qui proposera notamment un boitier, un code pour télécharger leoriginal, la bande originale sur CD, un badge, un porte-clé 3D sans oublier un artbook de 40 pages, en plus du jeu sur Nintendo 3DS bien sûr. La sortie de ceest prévue pour le 15 septembre prochain, exclusivement sur Nintendo 3DS (et 2DS évidemment).