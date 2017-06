Les soldes Steam ont commencé

Des soldes qui ne durent qu'une semaine

Quelques exemples de promotions

Modifié le 23/06/2017 à 09h30

Entre classiques du jeu-vidéo, titres à succès et jeux indépendants, chacun devrait y trouver chaussure à son pied. Mais attention à ne pas abuser : on n'a pas une infinité d'heures devant nous pour jouer.Comme à leur habitude, les soldes d'été de Steam ne vont pas durer longtemps. Les promotions ne seront disponibles que durant une semaine, l'opération ayant commencé le 22 juin 2017 à 18 heures 50 en France et se terminant le 5 juillet 2017 à 19 heures 05. Les joueurs devraient trouver des promotions très variées, allant des quelque 5 % ou 10 % sur les jeux les plus récents à 90 % sur des jeux plus anciens.Si bon nombre de titres sont soldés à chaque fois, la remise peut augmenter d'une opération sur l'autre. De plus, cette fois, les soldes d'été se retrouvent mélangés à des soldes sur les franchisesouDifficile de dresser une liste exhaustive des promotions lors des soldes Steam. On peut toutefois signalerà -70 % (20,99 euros),à -50 % (19,99 euros) la collectionà -75 % (6,99 euros) bien quene soit pas soldé, les classiquesetà -90 % (99 centimes et 1,99 euros respectivement) ou encoreà -50 % (19,99 euros).Pour les acheteurs les plus assidus, une extension pour tous les navigateurs web les plus utilisés (Chrome, Firefox, Edge et Opéra) est disponible : Ehanced Steam . Elle permet, entre autres, de suivre l'évolution des prix des jeux et ajoute plusieurs fonctionnalités.