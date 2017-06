SEGA Forever : jouez gratuitement aux vieux titres SEGA

SEGA Forever : une application pour jouer à tous les vieux jeux SEGA

Des nouveaux jeux toutes les deux semaines sur l'appli SEGA Forever

Modifié le 22/06/2017 à 12h24

L'idée est simple : permettre aux amateurs de la marque de rejouer à leurs jeux SEGA favoris sur leur portable, grâce à des émulations officielles et de nouvelles fonctionnalités.Si SEGA ne produit plus de consoles, les fans se souviennent de celles qui ont fait l'histoire du jeu vidéo à l'époque où SEGA était un concurrent sérieux de Nintendo. La MegaDrive, la Master System ou encore la GameGear sont restées dans les annales. Malheureusement pour les fans, SEGA n'a pas réussi à tenir la distance et l'entreprise a cessé de produire des consoles.Certaines licences ont survécu, on pense notamment à Sonic, mais la grande période SEGA est terminée. Avec SEGA Forever, il est possible de la revivre, partout, sur votre smartphone. L'application a été lancée jeudi 22 juin 2017 sur iOS et Android et est donc déjà disponible en téléchargement, après la mise en ligne d'uncomplètement déjanté sur YouTube le 21 juin 2017. Le mieux, c'est qu'elle est gratuite.L'application est totalement gratuite si vous acceptez d'avoir des publicités. Sinon, il suffit de payer 1,99 euro pour éliminer les pubs à jamais et pouvoir jouer en toute tranquillité. 1,99 euro... pour chacun des jeux qui vous intéresse. L'appli permet la sauvegarde sur le cloud, la compatibilité avec des manettes Bluetooth et un classement en ligne. Mais SEGA rassure les joueurs : il sera possible de jouer sans être connecté à Internet.Toutes les deux semaines, selon le constructeur, un nouveau titre sera ajouté au catalogue qui, à terme, proposera la très grande majorité des opus disponibles sur toutes les consoles SEGA. Au lancement, SEGA Forever propose cinq jeux :etSEGA réfléchirait également à une version pour ordinateur de SEGA Forever et même une version pour console de salon. Mais pour l'instant, l'entreprise se concentre sur les problèmes liés au portage et à l'émulation de ses jeux sur mobile.