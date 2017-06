Des manettes Super Nintendo pour la Switch !

SNES30 Pro : une manette Super Nintendo pour Switch !

Modifié le 21/06/2017 à 09h29

A l'occasion du récent E3 2017 , Nintendo a su une nouvelle fois créer l'évènement en faisant la démonstration de son nouveau Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch, mais aussi en officialisant l'arrivée sur la console de Kirby, Yoshi ou encore d'un nouveau Metroid sur Nintendo 3DS. Pas de nouvelles en revanche de la Virtual Console de la Switch, qui permettra prochainement de jouer à des jeux issus des catalogues NES, Super NES ...Pas de quoi décourager l'accessoiriste 8BitDo, spécialisé dans la reproduction de manettes d'antan ! En effet, ce dernier a officialisé à l'E3 sa nouvelle manette, qui se veut une déclinaison moderne de cette bonne vieille manette Super Nintendo. Un modèle qui sera d'ailleurs décliné en deux versions, à savoir EUR/JAP, soit la manette aux boutons colorés que nous connaissons tous, et aussi en version US, avec ses Y et X creusés et des boutons de seulement deux couleurs.Une manette qui va se connecter en Bluetooth à la Nintendo Switch, et qui permettra donc de jouer aux jeux déjà proposés par la console, mais qui sera évidemment impeccable pour jouer aux jeux Super Nintendo... quand ceux-ci seront disponibles. Pour l'occasion, 8BitDo propose une version revisitée de la manette Super Nintendo, et si le design et la base sont bien là, cette SNES 30 Pro se pare de deux sticks analogiques inédits, ainsi que de deux boutons supplémentaires sur la tranche, sans oublier deux boutons supplémentaires également en façade, pour être 100% compatible avec la dernière-née de Nintendo.Sur son site web, 8BitDo précise que sa manette ne se contentera évidemment pas de se synchroniser avec la Nintendo Switch, et cette dernière sera également compatible avec les smartphones/tablettes sous iOS/Android, sans oublier les PC et les Mac. Mieux encore, toutes les manettes rétro proposées par 8BitDo sont dès à présent compatibles avec la Nintendo Switch. En ce qui concerne la SNES30 Pro, elle devrait être disponible dans les prochains mois.