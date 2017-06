Ataribox, une nouvelle console pour Atari ?

Contrepied à la stratégie de l'entreprise

Un revival de circonstance ?

Modifié le 20/06/2017 à 15h23

Atari mise tout, pour son retour, sur la vaguequi conquiert une partie de la communauté des joueurs.Alors que depuis des années Atari lutte pour sa survie, la compagnie, réduite à une dizaine de salariés, veut encore y croire. Vendredi 16 juin, elle a confirmé la rumeur qui circulait depuis quelques jours déjà : elle travaille «» sur une console qui sortira prochainement et dont on ignore presque tout, sinon qu'elle compte profiter de la vague rétro. Les seules images disponibles sont la vidéo ci-dessous.L'annonce a de quoi surprendre. Arrivé en 2013 aux commandes de l'entreprise, l'actuel patron d'Atari Fred Chesnais, qui l'avait rachetée pour seulement 400 euros à son précédent propriétaire, le député LREM Bruno Bonnell, avait tracé un avenir clair pour Atari : devenir un développeur de jeux sur mobile et, deux segments porteurs et accessibles pour des ambitions raisonnables... Pas de nouvelle machine, donc.Mais c'était avant le succès aussi spectaculaire qu'inattendu de Nintendo et sa Nes Classic. Sortie en novembre 2016, la micro-machine s'est écoulée à 2,3 millions d'exemplaires en quelques semaines. Nintendo en a arrêté la production, mais le japonais a lui-même été surpris de la demande : vendue 60 dollars et contenant 30 jeux pré-installés, la Nes Classic se revend aisément le triple aujourd'hui...Un succès éclair qui pourrait avoir inspiré Atari et l'inciterait à ressusciter ses mythiques consoles : Atari 2600 et 5200, dans un format semblable à celui de la Nes Classic. Atari profitera également à la fin de l'année d'un coup de pub inespéré : la sortie de, dont le trailer révèle en hommage au glorieux passé d'Atari un énorme logo de la marque. Un effet d'aubaine dont Atari espère tirer profit : son nom en japonais signifie « toucher la cible ». Gageons pour l'ex-n°1 mondial du jeu vidéo qu'il y parviendra...