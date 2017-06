E3 2017 : le best-of de la conférence PlayStation

Pas de nouvelle console PlayStation annoncée

Après Microsoft dimanche soir, et quelques heures après Ubisoft, c'est donc Sony qui a tenu sa. Un événement très attendu par les joueurs, avides de découvrir les nouveautés proposées par le leader incontesté de cette génération de consoles. Du côté de chez Microsoft, on a révélé la nouvelle Xbox One X, et certains espéraient découvrir un nouveau hardware chez Sony, en plus d'annonces software fracassantes.Toutefois, les courageux qui ont suivi la conférence en live (à 3 heures du matin en France) n'ont pas découvert la moindre nouvelle console à se mettre sous la dent. Pas de PlayStation 5 donc, ni même d'une quelconque nouvelle portable ou autre machine hybride à la Nintendo Switch. Le géant nippon a en effet axé sa conférence sur les jeux à venir, avec quelques nouveautés bien sûr, mais aussi (et surtout) la confirmation de titres déjà annoncés, qui se sont montrés plus en détail. Des annonces PS4 (mais aussi quelques annonces mobiles), la PS Vita étant visiblement écartée définitivement des plannings Sony, hormis l'arrivée d'Undertale cet été (également sur PS4).Ainsi, la conférence Sony a été marquée par une toute nouvelle vidéo dedu très attendu, avec un Kratos plus mature (et barbu), qui va devoir affronter une menace toujours plus féroce, avec des graphismes évidemment époustouflants. Petit bémol toutefois, le jeu est prévu pour 2018.Autre point fort de la conférence, la longue séquence de gameplay de, visiblement très inspiré par la série Batman Arkham. Une vidéo delà encore très convaincante, qui donne irrémédiablement envie de s'essayer au titre. Toutefois, là encore, cela ne sera pas possible avant 2018.Dévoilé lors de l'E3 2016, un certaina lui aussi refait parler de lui cette nuit, avec une démonstration delà encore très convaincante. Unpost-apocalyptique, dont la date de sortie reste encore à déterminer, avec toutefois un espoir de voir débarquer le jeu sur nos consoles en fin d'année 2017.Côté nouveautés, Sony a dévoilé en vidéo led'un certain, la suite spirituelle d'Ico, sorti originellement sur PlayStation 2. Pas deHD ici, mais bien une refonte complète du titre promet le développeur. Toutefois, là encore, il ne sera pas possible de profiter de ce "nouveau"avant l'année prochaine.Attendu initialement en fin d'année dernière,était évidemment de la partie, mais pas la moindre démonstration de gameplay ici. Sony a préféré diffuser deux nouveaux, l'un s'attardant sur la musique du jeu, l'autre, sur l'évolution de la saga, avec la ferme intention de remettre la compétition automobile au coeur du débat. Sortie prévue d'ici l'automne 2017... mais certains évoquent un décalage probable à début 2018.Dans le reste des annonces Sony, le géant nippon a dévoilé une toute nouvelle extension à venir pour l'excellentnous permettra de découvrir un nouveau pan de l'histoire d'Aloy, avec pas mal de neige en perspective, mais pas de date annoncée, hormis un vague "2017".s'est lui aussi illustré, avec cette fois une date de sortie bien précise, à savoir le 5 septembre. Capcom a également profité de l'occasion pour officialiser, un nouvel opus qui sera disponible début 2018. Les amateurs de golf ont quant à eux rendez-vous avec le nouvel opus d'à compter du 30 août prochain.s'est lui aussi montré à nouveau, et le duo féminin est toujours attendu pour le 23 août sur nos PS4. Enfin, Sony n'a pas oublié son casque PlayStation VR, qui accueillera quelques nouveaux titres ces prochains mois, dontou encore