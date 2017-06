Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle : le 29 août sur Nintendo Switch

Crossover entre Mario et Les Lapins Crétins

Du collector au programme sur Switch !

Modifié le 13/06/2017 à 11h07

Cela faisait quelques mois que la rumeur enflait concernant un rapprochement entre Mario et l'univers loufoque des Lapins Crétins. Hier soir, Ubisoft a tenu à confirmer cette relation inédite, en dévoilant, dont la sortie est calée au, en exclusivité bien sûr sur la nouvelle Nintendo Switch. Un partenariat qui va permettre de proposer une toute nouvelle aventure mettant en scène Mario, Luigi, Princesse Peach et Yoshi, ainsi que quatre héros Lapins Crétins : Lapin Mario, Lapin Luigi, Lapin Peach et Lapin Yoshi.Pour l'occasion, Mario et ses amis auront à leur disposition un large panel d'armes inédites, afin de combattre leurs ennemis dans un pur style Lapins. Sur scène, Shigeru Miyamoto et Yves Guillemot n'ont pas hésité à prendre la pose pour sceller ce partenariat inédit. Dans le jeu, les joueurs devront déplacer stratégiquement leurs héros sur le champ de bataille, dans un combat en tour par tour, afin de gagner du terrain et battre les boss. Ils pourront également utiliser un système de tuyaux pour se déplacer, jouer avec les environnements destructibles et s'aider de leurs compagnons pour trouver la meilleure position de tir. Tout en utilisant les tactiques de combat et le système de couverture, les joueurs exploreront 4 mondes différents avec leur équipe de héros afin de vaincre leurs ennemis, récolter des ressources, et résoudre des énigmes tout au long de leur quête.Il s'agira ici de former une équipe de 3 personnages, avec bien sûr de très larges options de personnalisation via un arbre de compétences, pour mettre sur pied le trio parfait. Ubisoft promet également des challenges coop additionnels, via un mode multijoueur local dans lequel les deux joueurs pourront affronter ensemble les ennemis sur trois niveaux de difficulté.sera disponible en version Standard et Collector. Cette dernière comprendra en plus du jeu, une figurine Lapin Mario de 15 cm, un paquet de cartes collector et la musique originale du jeu sur CD. Les joueurs ayant précommandé le jeu recevront 8 armes exclusives à utiliser dans le jeu. Enfin, pour les collectionneurs, Ubicollectibles a créé quatre figurines exclusives des héros Lapins Crétins.