Assassin's Creed Origins : l'Egypte antique pour terrain de jeu !

Bayek se venge en Egypte

Quand rejoindre la Confrérie des Assassins ?

Modifié le 12/06/2017 à 15h33

Dans le cadre de l'E3 2017, c'est durant la conférence de Microsoft que Ubisoft a pu enfin officialiser son nouvel. Un opus qui avait assez largement fuité depuis quelques semaines, et qui plongera bel et bien les joueurs au cœur de l'Egypte antique. C'est l'équipe d'Ubisoft Montréal, à l'origine du très réussi(paru en 2013), qui s'est concentrée depuis 4 ans déjà à créer un nouveau départ pour la franchise.Dans, les joueurs pourront donc, le lieu le plus mystérieux de l'histoire, durant une période cruciale qui forgera l'avenir du monde. Ils incarneront, porté par une vengeance personnelle, ce qui les conduira à la création de la Confrérie des Assassins. Les joueurs voyageront dans un monde ouvert systémique vivant et découvriront les secrets derrière les Grandes Pyramides, les mythes oubliés, les derniers pharaons et, gravée dans des hiéroglyphes disparus, l'histoire originelle de la Confrérie des Assassins.Ubisoft promet, avec la possibilité pour les joueurs de sélectionner et achever les quêtes à leur propre rythme : chacune promet de raconter une histoire intense et émouvante, agrémentée de personnages charismatiques et d'objectifs significatifs. Du désert aux oasis luxuriantes, de la mer Méditerranée aux tombeaux de Gizeh, les joueurs vont devoir lutter contre de dangereuses factions et bêtes sauvages (dont un serpent géant, oui oui !), en explorant un pays gigantesque et imprévisible.Bien sûr, même si cet Assassin's Creed Origins a été officialisé durant la conférence Xbox One X de Microsoft, le jeu signé Ubisoft ne sera pas exclusif à la console américaine. Il pourra également. Cet opus permettra de tirer profiter des capacités de la Xbox One X, mais également de la PS4 Pro selon Ubisoft. Rendez-vous est pris pourpour découvrir ce que ce nouvel Assassin's Creed nous réserve !