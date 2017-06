Atari : une nouvelle console 40 ans après l’Atari 2600 ?

Pionnier du jeu vidéo

Une retro 2600, comme la retro Nes ?

Modifié le 12/06/2017 à 14h44

Les spéculations vont bon train : s'agira-t-il d'une machine de génération actuelle ? Ou plus probablement d'une console surfant sur la vague du? L'promet en tout cas de faire parler d'elle.La musique démarre. Un travelling en gros plan. La caméra glisse le long d'une surface mêlant plastique noir brillant et bois. Un logo Atari qui se met à luire et un slogan : '''' (Premières images : un tout nouveau produit Atari. Des années d'expérience dans la conception). Et un rendez-vous, sur le site www.ataribox.com pour la suite de l'aventure.Alors que tous les regards sont braqués sur Microsoft et sa Xbox One X présentée dimanche 11 juin, et qui sera sans doute la star de l'E3 qui s'ouvre mardi 13 juin, Atari joue d'unsuffisamment mystérieux pour. Pionnière de l'industrie du jeu vidéo, Atari et sa 2600, écoulée à 30 millions d'exemplaires depuis 1977, a offert au monde certains des jeux les plus marquants de l'histoire de cette industrie :, et autrepour sa branche arcade.Rachetée à plusieurs reprises, divisée, passée de main en main (celles du français Infogrames en 2003, notamment), Atari tenterait-elle un ultimeà l'heure où le succès duincite même Nintendo à relancer une retro Nes ? C'est la piste privilégiée pour: une machine, et pourquoi pas de ses successeurs (5200, Jaguar, Lynx) : on peut toujours rêver...A noter d'ailleurs que le spécialiste dua lui aussi prévu de, avec pas moins de trois nouvelles consoles compilant des roms de ses plus grands hits, en version salon ou portable. Précommandes ouvertes en juillet.